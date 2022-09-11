США пригрозили санкциями за попытки обойти лимит цен на российскую нефть
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США пригрозили санкциями за попытки обойти лимит цен на российскую нефть

США пригрозили санкциями за попытки обойти лимит цен на российскую нефтьМинфин США пригрозил санкциями нарушителям режима лимита цен на российскую нефть

Минфин США пригрозил вводить санкции против компаний, которые попытаются закупать российскую нефть по цене выше установленного Вашингтоном и его партнерами лимита. Об этом сообщает ТАСС.

Также министерство намерено вводить санкции за попытки воспользоваться услугами компаний, которые обеспечивают морские перевозки нефти. Кроме того, ведомство пригрозило ввести ограничительные меры в отношении «лиц, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».

Уточняется, что для самих компаний, которые предоставляют услуги по морской перевозке нефти, планируется установить режим, защищающий их от каких-либо последствий за нарушение режима в том случае, если их ввели в заблуждение «сфальсифицированными документами».

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России. Вместе с тем они планируют создать специальный механизм смягчения, который организует доступ наиболее уязвимым и нуждающимся странам к топливу из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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