Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
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Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами

Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбамиВ ОП сообщили, что спецслужбы Украины вербуют россиян в соцсетях и призывают «сеять хаос»

Украинские спецслужбы вербуют россиян в социальных сетях и призывают «сеять хаос», пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

Он сообщил, что вербовка идет в том числе в социальных сетях, которые запрещены в России. «Наши киберволонтеры выловили в целом ряде закрытых Telegram-чатов конкретные инструкции по дестабилизации обстановки после завершения голосования», — подчеркнул он.

Малькевич уточнил, что украинские специальные службы призывают «начинать сеять хаос» и дают конкретные инструкции сотням своих последователей. «Именно это запланировано под завершение третьего дня голосования, под текущую ночь», — подчеркнул он.

Также представители Общественной палаты (ОП) России и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» рассказали о минимуме сообщений о нарушениях на выборах.

Ранее стало известно, что украинская разведка пыталась завербовать пилотов российских боевых самолетов за два миллиона долларов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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