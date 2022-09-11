Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами

Вадим Карасев

В ОП сообщили, что спецслужбы Украины вербуют россиян в соцсетях и призывают «сеять хаос»

Украинские спецслужбы вербуют россиян в социальных сетях и призывают «сеять хаос», пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

Он сообщил, что вербовка идет в том числе в социальных сетях, которые запрещены в России. «Наши киберволонтеры выловили в целом ряде закрытых Telegram-чатов конкретные инструкции по дестабилизации обстановки после завершения голосования», — подчеркнул он.

Малькевич уточнил, что украинские специальные службы призывают «начинать сеять хаос» и дают конкретные инструкции сотням своих последователей. «Именно это запланировано под завершение третьего дня голосования, под текущую ночь», — подчеркнул он.

Также представители Общественной палаты (ОП) России и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» рассказали о минимуме сообщений о нарушениях на выборах.

Ранее стало известно, что украинская разведка пыталась завербовать пилотов российских боевых самолетов за два миллиона долларов.