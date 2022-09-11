Светлана Лобода любит кавказцев постарше и страдает нарциссизмом
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Светлана Лобода любит кавказцев постарше и страдает нарциссизмом

Светлана Лобода любит кавказцев постарше и страдает нарциссизмом
Психолог рассказал о поведении певицы Светланы Лободы. Артистка редко радует публику откровениями о личной жизни. Известно, что двух своих дочерей Евангелину и Матильду она родила от разных мужчин. На предмет амурных дел певицы высказалась психолог Вероника Степанова. Степанова не считает Лободу слишком любвеобильным человеком и отмечает, что певица отдает предпочтение определенному типажу мужчин. «У нее есть тенденция встречаться с возрастными кавказцами и рожать от них. Соответственно, их надо скрывать. Сейчас Света встречается с женатым человеком, активно поддерживающим Украину. Они на одной волне», — пишет специалист. Степанова прошлась и по творчеству артистки, которое считает весьма примитивным. Также Вероника описывает Лободу как зануду и зацикленного на себе человека.
«У нее ярко выражен нарциссизм. Все время говорит о себе. Даже не замечает, что интервьюеры засыпают. Настолько восхищается собой. У нее классические нарциссические заявления, типа «на моих песнях выросли поколения», «я хотела покорить мир». Никого, кроме себя, наша Светланочка не видит. Не хочу заострять внимание на творчестве Светы, потому что его нет. Касательно личных качеств — мы видим скучную примитивную женщину с вялой энергией. Она лживенькая, закрытая», — подчеркнула психолог. Степанова уделила вниманию чрезмерно пухлым губам 39-летней артистки, которую часто обвиняют в злоупотреблении косметологическими процедурами. «Что нас всех пугает, как только мы смотрим на Светочку? Ее губы, увеличенные просто до безобразия. Лобода подкалывала губы и доподкалывалась до того, что они стали похожи на попу гамадрила. Это вздутые воспаленные губищи, которые превращают Лободу, обладающую и без того неблагородной внешностью, в банную шлюху», — рассуждает Вероника в своем шоу на YouTube.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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