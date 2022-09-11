Светлана Лобода насмешила русский шоу-бизнес своим заявлением
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Светлана Лобода насмешила русский шоу-бизнес своим заявлением

Светлана Лобода насмешила русский шоу-бизнес своим заявлением
Певица Светлана Лобода недавно заявила, что была певицей номер один в России. Это сейчас Светлана Лобода не дает концерты по городам России, а раньше она активно гастролировала. На днях блондинка заявила, что не просто пользовалась популярностью у граждан, но и была лучшей артисткой в стране. Российских знаменитостей рассмешило высказывание Светланы. Многие заявили, что певица себя слишком переоценивает. «Артистка номер один? Это она сама про себя так говорит? Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony. Лободу я там не встречал. У нас есть артисты, собирающие огромные стадионы: «Руки вверх!», Баста. Я не знаю, почему Лобода заявляет о своей исключительности. Как там ее песня называется — «Твои глаза»? Это уже сделала Аллегрова триста лет назад. А эти «исключительные» будто делают нам одолжение. Нам не надо таких одолжений», — возмущается Иосиф Пригожин. При этом супруг Валерии не отрицает — 39-летняя исполнительница действительно была востребована в нашей стране. «Она стала большой звездой в России. И что она сделала? Как она отблагодарила Россию — за внимание аудитории к ней? В этом проблема многих артистов: когда они становятся звездами, с ними приходится знакомиться заново, — они меняются просто на глазах! Они перестают быть земными, им кажется, что они находятся где-то в Космосе. При этом не понимают, что за каждый доллар, за каждый рубль придется отвечать. Отвечать уважением и взаимностью к аудитории», — высказался продюсер.
Данко присоединился к словам Пригожина. Музыкант, не стесняясь в выражениях, разнес Светлану в пух и прах. «Она что — круче Пугачевой, получается? — вопрошает исполнитель. — Я не помню ее вообще, откуда она взялась? Она что — сама писала музыку, сама снимала клипы? Накачала силиконовые губы, а так — ни голоса, ни красоты, ни таланта. На чужих деньгах все произошло. А сама по себе она — дешевка. Ноль. Это объективно. Ничего она не может — ни петь, ни танцевать, ни сочинять». Станислав Садальский вспомнил, как несколько лет назад встретил певицу на борту самолета и был откровенно шокирован. «Она глупая женщина. Я вам сейчас расскажу. Я не знал, кто такая Светлана Лобода. Мы летели с Васильевой на гастроли в какой-то город, в центр России. Впереди нас сидела какая-то губастая женщина, и в какой-то момент она попросила стюардессу выключить мотор, потому что его шум мешал ей спать. Я тогда спросил — кто эта дама? А мне ответили: наверное, из обслуги губернатора, из эскорта. Это была Лобода. Я тогда написал текст об этом случае, опубликовал, но ее дирекция попросила меня его убрать, и я убрал. Она может себя считать первой артисткой мира, я не удивлюсь», — рассказал Станислав Юрьевич, цитирует Тeleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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