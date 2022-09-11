Священник не выдержал интервью Ксении Собчак
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Священник не выдержал интервью Ксении Собчак

Священник не выдержал интервью Ксении Собчак
Островский в ужасе от интервью журналистки и ведущей Ксении Собчак. Православный священник Павел Островский наткнулся на интервью Ксении Собчак с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая не так давно заявила о своей нетрадиционной ориентации. Батюшка заявил, что никогда теперь не сможет развидеть это шоу, впрочем, он был шокирован даже не тем фактом, что спортсменка лесбиянка и открыто говорит об этом, сколько ее высказываниями о религии. «Вся суть глубины духовности Дарьи выражена в ее словах, что в Судный День она вряд ли вспомнит что-то там про законы Божьи; скорее она вспомнит сэндвич с хамоном, который она сейчас ест. А потом, помахивая этим хамоном, она вопрошает: «Где религия, где, где… Где главный помощник? В мире звездец происходит, где, покажите мне? Почему дети умирают? А все во что-то верят…», - рассказал отец Павел в своем телеграме.
Священник утверждает, что выглядело это все крайне омерзительно. Он напомнил Дарье, что верующие люди сейчас молятся о мире и активно оказывают помощь нуждающимся. А то, что спортсменка не замечает этого, означает лишь, что у нее стереотипное мышление, и христианство она понимает неправильно. В итоге священник сказал, что цепенеет от ужаса, когда понимает, что на таких интервью, которые не приносят ни грамма пользы, в настоящее время выросло целое поколение. «Есть два варианта. Мы или проснемся, или нас задушат во сне», - резюмировал отец Павел.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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