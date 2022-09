The House Of The Dead: Remake получит оптимизацию до Xbox Series X | S в сентябре

Вадим Карасев





В апреле этого года состоялся релиз The House Of The Dead: Remake на Xbox One и других игровых платформах. Теперь же стало известно, когда проект получит оптимизацию до нового поколения Xbox. Разработчики намерены выпустить апдейт 23 сентября 2022 года, на данный момент не сообщается о том, какие улучшения ждут игроков на новом поколении приставок.

Напомним, The House Of The Dead: Remake — это ремейк шутера 1997 года. Игра в обновленной версии получила улучшенную графику, фоторежим и адаптированное под современные реалии управление. В июне этого года на Xbox в The House Of The Dead: Remake появилась поддержка мыши.

