У Павла Прилочного раздулось эго, заявил психолог
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У Павла Прилочного раздулось эго, заявил психолог

У Павла Прилочного раздулось эго, заявил психолог
Психолог рассказала о состоянии актера Павла Прилучного. Звезда сериала «Мажор» тяжело переживал развод с Агатой Муцениеце. А недавно в его жизни случилось радостное событие — он обручился с Зепюр Брутян. Казалось, актер наконец-то обрел счастье, однако специалист, изучающая типы личностей, уверена, что это ненадолго. Расставание с Агатой далось Павлу тяжело — после разрыва он вынужден был посещать психолога. Жаловался, что поседел и были даже проблемы с сердцем. После развода Прилучный больше не хотел иметь детей. К слову, в союзе с Агатой родились двое наследников— сын Тимофей и дочь Мия. «После первого брака — никогда! Все! Это будут мои первые и последние дети», — считал до встречи со второй супругой звезда сериала «Мажор». Психолог Лина Дианова дала объяснение такому поведению. По ее мнению, артист неправильно анализировал и вовсе не понимал, что именно послужило причиной разрыва с Муцениеце. «Он подумал, что отношения испортились не потому что он не готов к детям, а потому что с его женой что-то произошло. Да, произошло! Она выросла из девочки-принцессы в женщину. Так происходит всегда, и это необратимо. Что говорит только о том, что у Паши будет еще не одна жена», — заявила специалист. Также блогер уверена, что актер лукавит, говоря о том, что никогда не мечтал об известности. И это не единственное заблуждение. Дианова, проанализировав мимику артиста во время интервью, заключила, что Павел лжет по поводу соцсетей — артист заявлял о нелюбви к ведению блога.
«В глубине души мальчик из Бердска очень хотел славы. Он очень хотел куда-то выбиться и показать тем, с кем раньше общался, чего он достиг и социальные сети в этом смысле очень хороший проводник. Человека с таким раздутым эго, как земной шар, еще надо поискать», — сказала Лина. Сейчас Павел души не чает в новой избраннице. Уже при знакомстве Зепюр Брутян настолько очаровала его, что Прилучный сделал актрисе предложение на третий день общения. Влюбленные расписались и отправились в свадебное путешествие и только недавно отпраздновали бракосочетание. А с какой нежностью перед торжеством говорил о спутнице артист: «Она еще сама по себе маленькая, миниатюрная. Она еще сама мелкая». Психолог уверена, что артист ищет в жены женщин, чей архетип напоминает образ беззаботных принцесс. Нежных, воздушных и немного глупых. «Видно, как ему приятно ее обнимать и приятно что она именно такая. Это действительно роль принцессы. У нее одна задача — цвети, бегай играй. Когда у принцессы рождается ребенок, а если еще и несколько, — она неминуемо превратится в женщину с заботами. Она больше не может бегать по полю и собирать цветочки. Вся ее жизнь меняется. Но Павел к такому изменению вообще не готов», — говорит Дианова в своем You-tube-канале.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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