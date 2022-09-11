Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft провело шоу Ubisoft Forward, в рамках которого много говорила про серию Assassin’s Creed. В рамках мероприятия представили сразу 3 крупных новых части серии для стационарных платформ.

Assassin’s Creed Mirage. Игра выходит в 2023 году, события проекта развернутся в Багдаде в 9 веке. Играть предстоит за молодого Басима — популярного персонажа из Assassin’s Creed Valhalla. Выйдет игра на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

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Assassin’s Creed по кодовым названием Red. Это будет проект о феодальной Японии, пока есть только небольшой тизер.

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Assassin’s Creed по кодовым названием Hexe. События игры развернутся во времена охоты на ведьм, пока без подробностей.

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