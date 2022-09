Уязвимость в Avalanche угрожала полным отключением сети

Ethereum-разработчик Петер Силадьи рассказал об уязвимости, с помощью которой злоумышленник мог вывести из строя сеть Avalanche.

Publishing my #Avalanche vulnerability report from 29th March, 2022 that could have been used to take the entire network down at no cost.



The issue was fixed way back, and with the latest Avalanche hard fork, all nodes run the patched software.



