Уже подтверждены 6 игр, которые выйдут в Game Pass в октябре

Вадим Карасев





Подписка Game Pass осенью пополнится немалым количеством ожидаемых проектов. Уже известно более чем о десятке игр, которые должны добавить в Game Pass в сентябре. А вместе с тем, имеется уже информация о 6 играх для подписки в октябре. Ниже сообщаем о том, что заявлено к выходу в Game Pass в следующем месяце, есть несколько весьма интересных проектов.

Coral Island (PC — 11 октября)

A Plague Tale: Requiem (Xbox, PC — 18 октября)

Persona 5: Royal (Xbox, PC — 21 октября)

Scorn (Xbox, PC — 21 октября)

Gunfire Reborn (Xbox, PC — 27 октября)

Signalis (Xbox, PC — 27 октября)

