Уже подтверждены 6 игр, которые выйдут в Game Pass в октябре
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Уже подтверждены 6 игр, которые выйдут в Game Pass в октябре

Уже подтверждены 6 игр, которые выйдут в Game Pass в октябре


Подписка Game Pass осенью пополнится немалым количеством ожидаемых проектов. Уже известно более чем о десятке игр, которые должны добавить в Game Pass в сентябре. А вместе с тем, имеется уже информация о 6 играх для подписки в октябре. Ниже сообщаем о том, что заявлено к выходу в Game Pass в следующем месяце, есть несколько весьма интересных проектов.

Coral Island (PC — 11 октября)


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A Plague Tale: Requiem (Xbox, PC — 18 октября)


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Persona 5: Royal (Xbox, PC — 21 октября)


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Scorn (Xbox, PC — 21 октября)


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Gunfire Reborn (Xbox, PC — 27 октября)


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Signalis (Xbox, PC — 27 октября)


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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