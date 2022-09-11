Уже подтверждены 6 игр, которые выйдут в Game Pass в октябре
Сегодня, 03:05 Вадим Карасев
Подписка Game Pass осенью пополнится немалым количеством ожидаемых проектов. Уже известно более чем о десятке игр, которые должны добавить в Game Pass в сентябре. А вместе с тем, имеется уже информация о 6 играх для подписки в октябре. Ниже сообщаем о том, что заявлено к выходу в Game Pass в следующем месяце, есть несколько весьма интересных проектов.
Coral Island (PC — 11 октября)
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A Plague Tale: Requiem (Xbox, PC — 18 октября)
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Persona 5: Royal (Xbox, PC — 21 октября)
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Scorn (Xbox, PC — 21 октября)
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Gunfire Reborn (Xbox, PC — 27 октября)
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Signalis (Xbox, PC — 27 октября)
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По материалам: newxboxone