В 13 регионах подвели первые предварительные итоги выборов губернаторов
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В 13 регионах подвели первые предварительные итоги выборов губернаторов

В 13 регионах подвели первые предварительные итоги выборов губернаторов

В 13 субъектах РФ подвели предварительные итоги выборов глав регионов. Лидируют 11 претендентов от «Единой России» и два самовыдвиженца, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК на 21.25 по московскому времени.

В Единый день голосования в 14 регионах России прошли прямые выборы их руководителей: во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл.

Во Владимирской области, согласно уже подсчитанному количеству голосов (7, 23%), лидирует действующий губернатор, которого выдвинула «Единая Россия», Александр Авдеев.

Среди кандидатов на пост главы администрации Тамбовской области, где проверили 1,47% протоколов. На данный момент побеждает врио главы региона Максим Егоров от «ЕР».

В Ярославской области сейчас впереди самовыдвиженец, врио губернатора Михаил Евраев. В регионе обработали 10,84% бюллетеней.

Согласно 2,43% протоколов в Кировской области наибольше количество подсчитанных голосов отданы исполняющему обязанности губернатора Александру Соколову от «ЕР».

В Рязанской области, где подсчитали 13,21% протоколов, лидирует исполняющий обязанности губернатора региона и бывший глава Росстата Павел Малков («Единая Россия»).

Наибольшее количество из подсчитанных голосов в Новгородской области (проверили 11, 75 процента бюллетеней)  получил действующий губернатор от «Единой России» Андрей Никитин.

В Карелии, согласно 9,07% протоколов, лидирует действующий глава региона, выдвинутый «ЕР», Артур Парфенчиков.

А в Марий Эл, где проверили 1,59% бюллетеней, больше всего голосов набрал исполняющий обязанности главы региона, бывший премьер-министр Калмыкии и независимый кандидат Юрий Зайцев.

В сравнении с предварительными данными подсчета голосов в пяти регионах — Томской, Саратовской, Свердловской областях, Удмуртии и Бурятии — лидеры выборной гонки, по состоянию на 20.25 мск, здесь не поменялись.

В Калининградской области, где выборы завершились позже всех остальных регионов, пока не представили предварительные результаты голосования.

Подсчет голосов продолжается. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала коллег из регионов подводить окончательные итоги выборов не ранее 14 сентября.

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По материалам: pnp.ru

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