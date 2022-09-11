В Черногории рассматривают введение виз для россиян

Черногория должна ограничить въезд для россиян, заявили в министерстве иностранных дел республики. Об этом сообщает портал Dan.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза перестать выдавать россиянам многократные визы. Это означает, что визы будут действовать исключительно на даты поездки.

«Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — заявили в черногорском МИДе.

Как следует из материала издания, если правительство согласится с мнением министра, республика фактически введет визы для россиян. Пока что россияне могут находиться в Черногории без виз в течение 30 дней.

Совет Евросоюза 9 сентября утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь увеличится срок изготовления визы и вырастет цена пошлины с 35 до 80 евро. Также граждане РФ должны будут в обязательном порядке предоставлять бумаги, подтверждающие необходимость выдачи визы.