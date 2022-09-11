В Черногории рассматривают введение виз для россиян
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Черногории рассматривают введение виз для россиян

В Черногории рассматривают введение виз для россиян

В Черногории рассматривают введение виз для россиян

Черногория должна ограничить въезд для россиян, заявили в министерстве иностранных дел республики. Об этом сообщает портал Dan.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза перестать выдавать россиянам многократные визы. Это означает, что визы будут действовать исключительно на даты поездки.

«Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — заявили в черногорском МИДе.

Как следует из материала издания, если правительство согласится с мнением министра, республика фактически введет визы для россиян. Пока что россияне могут находиться в Черногории без виз в течение 30 дней.

Совет Евросоюза 9 сентября утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь увеличится срок изготовления визы и вырастет цена пошлины с 35 до 80 евро. Также граждане РФ должны будут в обязательном порядке предоставлять бумаги, подтверждающие необходимость выдачи визы.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве актера
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось недостоверным
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Продажи серии Assassin’s Creed преодолели отметку в 200 миллионов копий за 15 лет
Продажи серии Assassin’s Creed преодолели отметку в 200 миллионов
На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб
На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней
Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней
Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину
Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину
На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина
На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина
MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут вложить в биткоин
MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа

Еще по теме

Япония облегчила визовый режим для россиян
С 1 января Россия и Япония упростят визовые формальности
Япония решила облегчить визовый режим с Россией
Россия и Япония упрощают визовый режим