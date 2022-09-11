В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций
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В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций

В Госдуме пообещали Киеву от Москвы «дырку от бублика» вместо репарацийДепутат Шеремет заявил, что Украина получит от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление властей Украины о выплате «репараций» бредом сумасшедших и пообещал, что Киев если что и получит от Москвы, то только дырку от бублика. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России», — заявил парламентарий, комментируя слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи о том, что страна намерена добиваться 300 миллиардов долларов «репараций».

По его мнению, только Россия может гарантировать развитие и процветание Украины, в то время как Западу она нужна «исключительно как плацдарм и буферная серая зона, в которой жизнь людей ничего не стоит».

Ранее The Guardian со ссылкой на отчет британского аналитического центра Ceasefire писала, что в мире нет международного института, который мог бы заставить Россию выплачивать Украине репарации по итогам боевых действий. Как утверждают эксперты, международное право пока не предусматривает механизмов, с помощью которых можно изъять активы одной страны и передать другой в компенсацию за военные разрушения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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