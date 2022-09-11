В КНР начали борьбу с нарушением авторских прав при создании NFT
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В КНР начали борьбу с нарушением авторских прав при создании NFT

В КНР начали борьбу с нарушением авторских прав при создании NFT


Национальное управление авторского права КНР (CNAC) намерено ужесточить наказание за несанкционированное использование чужих произведений искусства для создания NFT. 


Авторам коллекций невзаимозаменяемых токенов запретят создавать их на базе музыки, анимации, игр, фильмов и телевизионного контента без разрешения правообладателя.


Усиление надзора за соблюдением авторских прав в контексте инновационных технологий проходит в рамках специальной акции «Цзяньван 2022». Она также затронет сегмент образовательных, спортивных, новостных и стриминговых онлайн-платформ.


В CNAC убеждены, что стандартизация регулирования даст импульс к развитию местного предпринимательства и привлечет международный бизнес на рынок страны.


Акция «Цзяньван 2022» проводится совместно с Министерством общественной безопасности и Управлением по вопросам киберпространства КНР и продлится с сентября по ноябрь.


Напомним, в июле китайские технологические гиганты Tencent Holdings, Baidu, JD.com, Ant Group и несколько других компаний приняли «инициативу по самодисциплине» для борьбы со спекуляциями на NFT-рынке.


До этого, осенью 2021 года, Tencent и Ant Group изменили термин NFT на «цифровые предметы коллекционирования». Другие платформы также дистанцировались от определения «невзаимозаменяемые токены».

# Экономика nft, авторские права, китай, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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