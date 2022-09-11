В Кузбассе открылся международный фестиваль "Сверкающие грани театра"
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В Кузбассе открылся международный фестиваль "Сверкающие грани театра"

В Кузбассе открылся международный фестиваль "Сверкающие грани театра"

В Кемеровской области стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра", сообщает пресс-служба региона.

Организаторы отмечают, что это ответ Западу на "культуру отмены" всего русского.


В открытии фестиваля принял участие губернатор Сергей Цивилев. Гостей и зрителей поздравила министр культуры России Ольга Любимова. Свои видеоприветствия также передали художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков и генеральный директор всероссийского театрального фестиваля и премии "Золотая маска" Мария Ревякина. Почетными гостями стали актриса Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Юлия Рутберг, актриса Московского театра "Современник" Алена Бабенко, известный российский художник-постановщик, продюсер театра и кино Павел Каплевич.

"Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней — это настоящий рекорд. Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе — зарубежных. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры — по поручению президента России Владимира Путина у нас строится один из четырех в стране кластеров искусств. Поздравляю с открытием Первого Международного театрального фестиваля и желаю всем удачи", — обратился к участникам и зрителям губернатор Цивилев.

Специально для открытия фестиваля создали 15-метровую высокотехнологичную сцену. Общий вес установленного оборудования составил 160 тонн. Художественное оформление площадки стилизовано под интерьер Академического театра. В концертной программе приняли участие российская оперная певица, солистка Государственного академического Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова, театр "Лицедеи" из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника стал народный артист России Дмитрий Харатьян.

В программу включено около 400 событий, из них 187 фестивальных показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы. Свое участие подтвердили уже 30 профессиональных театров, среди них 4 зарубежных — из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, а также 17 отечественных театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска, Новосибирска и Кузбасса — более 1500 профессиональных артистов и деятелей искусств России и зарубежья. Прием заявок продолжается.

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По материалам: uposters.ru

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