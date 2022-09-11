Вадим Карасев

Во второй день выборов в Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему ДЭГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадима Ковалева.

"Сегодня поменьше. В целом, суббота - второй день, всегда спокойнее. Более 6 тысяч", - сообщил Ковалев.

В 2022 году муниципальные выборы в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.