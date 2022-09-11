В Nexo обозначили сроки принятия решения о покупке Vauld
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В Nexo обозначили сроки принятия решения о покупке Vauld

В Nexo обозначили сроки принятия решения о покупке Vauld


Криптолендинговой платформе Nexo потребуется еще 30 дней, чтобы принять решение о приобретении ее конкурента Vauld. Об этом пишет The Block со ссылкой на письмо компании.


Согласно документу, 5 июля Nexo начала комплексную 60-дневную проверку потенциальной сделки. В сентябре компания решила продлить период еще на месяц.


Соучредитель платформы Антони Тренчев подтвердил изданию эту информацию.


4 июля Vauld объявила о приостановке операций и возможной реструктуризации из-за финансовых трудностей. На следующий день стало известно, что Nexo подписал с компанией предварительное соглашение о поглощении.


Позднее СМИ со ссылкой на документы для суда выяснили, что объем непогашенной задолженности Vauld после этих событий составил $402 млн. Из них $363 млн пришлись на розничных инвесторов.


Проблемы платформы начались с коллапса Terra — эквивалент $28 млн она держала в стейкинге UST. Следующим ударом стало общее падение крипторынка — Vauld занимала позиции в биткоине, Ethereum, MATIC и XRP.


Третьим фактором утраты финансовой устойчивости стали дефолты некоторых контрагентов, которые привели к невозвратным потерям ~$1,7 млн. Четвертой причиной наступления банкротства оказались траты на спонсорские соглашения.


Напомним, в августе Высокий суд Сингапура предоставил Vauld мораторий на разбирательства до 7 ноября 2022 года.


По данным СМИ, власти Индии заморозили криптолендинговой платформе доступ к активам с оценкой в 370 крор (~$46 млн).

# Экономика nexo, vauld, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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