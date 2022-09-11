В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясения
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В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясения

В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясенияAP: три человека погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее магнитудой 7,6

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что также есть пострадавшие. В золотодобывающем городе Уау зафиксированы разрушения — были повреждены больницы, дома, сельские дороги и автомагистрали.

Ранее сообщалось, что землетрясение, магнитудой 6,0, было зарегистрировано возле Курильских островов. Толчки ощутили жители села Малокурильское, расположенного в 117 километрах от Курил, очаг находился на глубине 25 километров.

Также стало известно о землетрясении в курортной провинции Анталья в Турции. Его магнитуду оценили в 4,1. Эпицентр подземных толчков находился вблизи побережья Средиземного моря в Анталье.

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По материалам: lenta.ru

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