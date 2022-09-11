В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной

В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной

В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальнойЭкономист Григорьев предрек снижение уровня жизни в обеспеченных странах

Глобальный продовольственный кризис сегодня представляет вполне реальную угрозу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.



Причины продовольственного кризиса

Президент Сербии Александр Вучич предрек миру продовольственный кризис и призвал к нему подготовиться. Об этом он заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Вучича, «война за продовольствие» придет на смену энергетическому кризису.

«Первой ласточкой стал рост цен на продукты питания, зафиксированный во всем мире, в "ковидном" 2020 году. Причин было много: разрыв логистических цепочек, возросшие риски, повышение цен поставщиками, стремящимися компенсировать потери из-за колоссального падения продаж в точках общественного питания», — напомнил Григорьев.

Экономист добавил, что в 2022 году добавились новые риски, вызванные специальной военной операцией на Украине и санкциями Запада против России.

«Очевидно, что объем поставок из Украины сократился и будет сокращаться. Санкции против России затрагивают транспортировку и финансовое обеспечение поставок продовольствия, что неминуемо приводит к росту его стоимости. А растущие риски и страхи, что будет хуже, поднимают цены еще выше», — заявил он.



Серьезная угроза

Григорьев убежден, что если в обеспеченных странах происходит и будет происходить именно снижение потребления, то бедные страны могут столкнуться с голодом. А те страны, где проблема голода уже существует — с усугублением ситуации, добавил он.

«Ведь кроме цены, которая может стать неприемлемой, у бедных стран, как правило, большое население, которое к тому же постоянно растет. Боюсь, именно с этим столкнется мир в ближайшем будущем: снижение уровня жизни в обеспеченных странах и серьезная угроза базовым условиям жизни в бедных странах», — заключил экономист.

Ранее Международная ассоциация производителей минеральных удобрений (IFA) заявила, что энергетический кризис, сильно ограничивший производство удобрений в Европе, вынуждает фермеров сокращать их использование. Это создает высокие риски для мирового урожая. По прогнозам IFA, фермеры рискуют сократить использование удобрений до рекордных семи процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S
Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox
Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать старую одежду и обувь даже нуждающимся
Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать
Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой с точки зрения нарушений"
Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской АЭС
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве актера
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось недостоверным
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в Европе
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в

Еще по теме

Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса
Вучич предрек Европе катаклизм
Умер оперный певец Юрий Григорьев
Вучич заявил о продолжении кризиса в Косове