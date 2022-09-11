В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
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В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием

В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумиемАмериканский политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на российскую нефть

Американский политолог Стефан Эберт в беседе с «Известиями» назвал ошибочной стратегией введение потолка цен на российскую нефть.

«Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие», — заявил он. По его словам, такая мера является продолжением экономической войны наподобие тех, что американская сторона ведет с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

Также эксперт прокомментировал предложение Соединенных Штатов ввести рестрикции для компаний, которые будут скрывать происхождение нефти. Он отметил, что речь идет о «действительно очень плохих» последствиях.

Эберт добавил, что не понимает, каким образом Вашингтон планирует контролировать происхождение нефтяных поставок. «Я как-то сомневаюсь, потому что в мире есть страны, которые с нами, — ЕС, Япония, а есть остальной мир, то есть две трети населения земного шара. Теоретически я не знаю, как они будут следить», — сказал политолог.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России. Вместе с тем они планируют создать специальный механизм смягчения, который организует доступ наиболее уязвимым и нуждающимся странам к топливу из России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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