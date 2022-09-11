В США предсказали скорое начало войны между Турцией и Грецией
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В США предсказали скорое начало войны между Турцией и Грецией

В США предсказали скорое начало войны между Турцией и Грецией

Президент Турции Реджеп Эрдоган может довести трения с Грецией до полноценной "горячей войны". Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Как утверждает автор материала, в случае усугубления экономического краха в Турции, Эрдоган может начать "маленькую победоносную войну", чтобы поднять рейтинг и ввести чрезвычайное положение в стране. Так, инфляция в республике превышает 80 процентов, а турецкая лира подешевела почти в два раза от своей стоимости за последние пять лет.


"Если Эрдоган сочтет, что ему суждено проиграть на выборах с отрывом, слишком большим для того, чтобы его можно было преодолеть с помощью мошенничества, то он спровоцирует кризис и объявит чрезвычайное положение в стране", — написано в статье.

В июне в ходе встречи стран Североатлантического альянса глава Минобороны Турции Хулуси Акар вступил в острую конфронтацию с депутатами греческого парламента. Поводом для конфронтации послужила реакция депутатов Спилиоса Ливаноса, Манусоса Володакиса, Теодора Цакри и Андреа Ловердоса на публичное повторение требования Анкары к демилитаризации греческих островов на востоке Эгейского моря. Депутаты заявили, что турецкий министр таким образом пренебрегает суверенитетом Греции, а также ее воздушным пространством и морскими зонами.

В конце августа сообщалось, что Греция задействовала системы противовоздушной обороны С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции. Турецкие военные самолеты совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса на Крите, писали в Newsit.gr. Эпизод, по данным авторов, произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16.

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По материалам: uposters.ru

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