В телеграме обсуждают День города и выступление на нем Сергея Шнурова с песней о "сгоревшей Москве"

Вадим Карасев

Жители Москвы 10 сентября отмечали День города. По случаю 875-летия столицы были организованы фестивали, ярмарки, театрализованные представления, вечером в небо запустили традиционные фейерверки. Также к празднику был приурочен концерт группы "Ленинград", который прошел в Лужниках. На нем лидер коллектива Сергей Шнуров спел со сцены песню "Почем звонят колокола?", которая начинается с таких слов:

Вчера приснился сон прекрасный —Москва сгорела целиком.Пожар на площади на Красной,И тлеет бывший Избирком.

Далее в песне рассказывается о "сгоревших" знаменитостях, активистах, оппозиционерах и политиках.

В сети уже вторые сутки обсуждают как сам праздник, многим показавшийся неуместным на фоне проведения спецоперации на Украине, так и неоднозначное выступление "Шнура".

Ну и за салют — спасибо! Он был и к месту, и ко времени. Хотя... наверное, я чего-то не понимаю, и это другое. Теперь попытаюсь понять и сделать выводы,

— написал в своем телеграм-канале журналист и радиоведущий Михаил Шахназаров.

Я до последнего ждал и надеялся, что хотя бы салют праздничный в Москве отменят сегодня. <...> Я очень люблю свой город, где родился и живу всю жизнь. Но я вот точно не стал бы его любить меньше без сегодняшнего салюта,

— написал журналист Артем Шейнин.

Журналистка Юлия Витязева не увидела в праздновании Дня города ничего предосудительного.

Предлагаете всем облачиться в траур и рыдать круглосуточно? И с утра до ночи крутить по телеку "Реквием" Моцарта? <...> Даже в блокадном Ленинграде работали театры. Потому что людям нужно хоть иногда на что-то отвлекаться.

Ей возразил журналист Дмитрий Борисенко.

Ты <...>, видимо, не в курсе репертуара, который был представлен жителям города. В блокадном Ленинграде не юродствовали над Москвой и не пели со сцены что-то типа того, что звучало сегодня в первопрестольной в исполнении Шнура.





Ксения Собчак

На расхождение во мнениях обратила внимание Ксения Собчак.

Со вчерашним Днем города <...> выходит интересно. Сначала в комментах у [Марии] Захаровой начинается небольшой народный бунт по поводу того, что она развлекается на концерте. <...> Потом в Лужниках поет Шнур о том, что ему приснилась, как сгорели Pussy Riot, Путин, Собчак, кремлевские ели и вся Москва. И я бы даже поставила лайк за смелость и то, что ему разрешили спеть такую песню (ну вы представляете, чтобы про сгоревший Кремль в 2022 году на Дне города пели несанкционированно?), но ведь он активный сторонник власти, Пригожина и как следствие — спецоперации. <...> С профессиональным интересом буду сегодня смотреть, как пропаганда станет из этого выруливать.

— прокомментировала она в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Ольга Петелина