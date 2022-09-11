В Великобритании подтвердили планы по превращению Лондона в криптохаб
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В Великобритании подтвердили планы по превращению Лондона в криптохаб

В Великобритании подтвердили планы по превращению Лондона в криптохаб


Правительство нацелено на превращение Великобритании в «доминирующий центр криптотехнологий в мире». Об этом заявил заместитель министра финансов по экономическим вопросам Ричард Фуллер, пишет CryptoUK.


Заявления прозвучали на фоне утверждения Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра страны.


Ее представитель в парламенте Александр Стаффорд сообщил о приверженности премьер-министра обеспечению интернет-подключения для резидентов, которые могут получить доступ к покупке, продаже и майнингу криптовалют.


Фуллер указал на различные сценарии применения технологии, включая использование для международной торговли и хранения медицинских записей.


«Мы хотим стать ориентиром для тех, кто хочет создавать, внедрять инновации и строить в индустрии. […] Мы сможем привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления […] и сохранить текущие позиции Великобритании в области финансовых услуг в новой эре», — заявил чиновник.


Фуллер отметил, что правительство планирует работать над законопроектом о финансовых услугах и рынках, внесенным в июле 2022 года. Документ направлен на создание нормативно-правовой базы для стейбклоинов и борьбу с экономическими преступлениями.


Напомним, в июле заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф предложил регулировать криптовалюты по аналогии с традиционными финансами.


До этого Казначейство исключило алгоритмические стейблкоины из документа.


Впервые о планах превращения страны в «криптоцентр» заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Крис Филп в июне 2022 года.


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По материалам: ForkLog

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