В Великобритании подтвердили планы по превращению Лондона в криптохаб

Правительство нацелено на превращение Великобритании в «доминирующий центр криптотехнологий в мире». Об этом заявил заместитель министра финансов по экономическим вопросам Ричард Фуллер, пишет CryptoUK.

Заявления прозвучали на фоне утверждения Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра страны.

Ее представитель в парламенте Александр Стаффорд сообщил о приверженности премьер-министра обеспечению интернет-подключения для резидентов, которые могут получить доступ к покупке, продаже и майнингу криптовалют.

Фуллер указал на различные сценарии применения технологии, включая использование для международной торговли и хранения медицинских записей.

«Мы хотим стать ориентиром для тех, кто хочет создавать, внедрять инновации и строить в индустрии. […] Мы сможем привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления […] и сохранить текущие позиции Великобритании в области финансовых услуг в новой эре», — заявил чиновник.

Фуллер отметил, что правительство планирует работать над законопроектом о финансовых услугах и рынках, внесенным в июле 2022 года. Документ направлен на создание нормативно-правовой базы для стейбклоинов и борьбу с экономическими преступлениями.

Напомним, в июле заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф предложил регулировать криптовалюты по аналогии с традиционными финансами.

До этого Казначейство исключило алгоритмические стейблкоины из документа.

Впервые о планах превращения страны в «криптоцентр» заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Крис Филп в июне 2022 года.

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