Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере

Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере

Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьереBloomberg: при новом премьере Трасс Великобритания рискует стать посмешищем

С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс стране грозит «серьезная опасность стать не просто униженной, а, что еще хуже, посмешищем». Такую возможную роль предрек стране обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

По его словам, страну захлестнул «вихрь несчастий»: смерть королевы Елизаветы II, высокая инфляция, состояние экономики, кризис на Украине, угроза банкротства миллионов людей из-за роста цен на энергоносители. И даже сторонники Лиз Трасс опасаются, что она не справится с чередой таких проблем.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.

6 сентября Борис Джонсон выступил с последним обращением в качестве премьер-министра и покинул резиденцию на Даунинг-стрит.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве актера
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось недостоверным
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Продажи серии Assassin’s Creed преодолели отметку в 200 миллионов копий за 15 лет
Продажи серии Assassin’s Creed преодолели отметку в 200 миллионов
На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб
На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней
Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней
Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину
Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа

Еще по теме

В Совфеде высмеяли избрание Трасс на пост премьера Британии
В Госдуме заявили о способности Трасс «наломать много дров»
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружия