Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля

Вадим Карасев

79-й Венецианский кинофестиваль подошел к концу. После подведения кинематографических итогов традиционно предлагаем подвести модные. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала все самые яркие и запомнившиеся наряды с красной дорожки — осталось выбрать главный образ фестиваля.

Обсуждаемых нарядов в этом году снова хватало. Все говорили об обнаженной спине Тимоти Шаламе и платье-трибьюте Мэрилин Монро, в котором на премьеру "Блондинки" пришла Ана де Армас. Наравне с архивными нарядами, которых было особенно много на церемонии открытия, еще одним трендом Венеции стал черный минимализм — квинтэссенцией был образ Ирины Шейк в платье-комбинации. Но, конечно, и заскучать публике не дали: были и перья, и пышные юбки, и шлейфы. Итак, кто же в этом году впечатлил нас больше всего?





Алессандра Амбросио в Ermanno ScervinoИрина Шейк в PinkoОливия Уайлд в GucciПенелопа Крус в ChanelДжоди Тернер-Смит в BalmainКейт Бланшетт в Schiaparelli





Мариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier x Glenn Martens





Тимоти Шаламе в Haider AckermannНаташа Поли в Dolce & GabbanaАна де Армас в Louis VuittonТейлор Расселл в BalenciagaТильда Суинтон в Haider AckermannМэдисин Риан в Armani PrivéТесса Томпсон в SchiaparelliФархана Боди в Geyanna Youness





Эльза Хоск в HelsaДжулианна Мур в Dior





Лучший образ на 79-м Венецианском кинофестивале

Росио Моралес в Armani PrivéАлессандра Амбросио в Ermanno ScervinoИрина Шейк в PinkoОливия Уайлд в GucciПенелопа Крус в ChanelДжоди Тернер-Смит в BalmainКейт Бланшетт в SchiaparelliМариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier x Glenn MartensТимоти Шаламе в Haider AckermannНаташа Поли в Dolce & GabbanaАна де Армас в Louis VuittonТейлор Расселл в BalenciagaТильда Суинтон в Haider AckermannМэдисин Риан в Armani PrivéТесса Томпсон в SchiaparelliФархана Боди в Geyanna YounessЭльза Хоск в HelsaДжулианна Мур в DiorРосио Моралес в Armani PrivéНадя Бесчетникова