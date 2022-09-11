Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля
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Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля

Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля

79-й Венецианский кинофестиваль подошел к концу. После подведения кинематографических итогов традиционно предлагаем подвести модные. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала все самые яркие и запомнившиеся наряды с красной дорожки — осталось выбрать главный образ фестиваля.

Обсуждаемых нарядов в этом году снова хватало. Все говорили об обнаженной спине Тимоти Шаламе и платье-трибьюте Мэрилин Монро, в котором на премьеру "Блондинки" пришла Ана де Армас. Наравне с архивными нарядами, которых было особенно много на церемонии открытия, еще одним трендом Венеции стал черный минимализм — квинтэссенцией был образ Ирины Шейк в платье-комбинации. Но, конечно, и заскучать публике не дали: были и перья, и пышные юбки, и шлейфы. Итак, кто же в этом году впечатлил нас больше всего?


Алессандра Амбросио в Ermanno Scervino
Ирина Шейк в Pinko
Оливия Уайлд в Gucci
Пенелопа Крус в Chanel
Джоди Тернер-Смит в Balmain
Кейт Бланшетт в Schiaparelli


Мариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier x Glenn Martens


Тимоти Шаламе в Haider Ackermann
Наташа Поли в Dolce & Gabbana
Ана де Армас в Louis Vuitton
Тейлор Расселл в Balenciaga
Тильда Суинтон в Haider Ackermann
Мэдисин Риан в Armani Privé
Тесса Томпсон в Schiaparelli
Фархана Боди в Geyanna Youness


Эльза Хоск в Helsa
Джулианна Мур в Dior


Росио Моралес в Armani Privé

Лучший образ на 79-м Венецианском кинофестивале


Алессандра Амбросио в Ermanno ScervinoИрина Шейк в PinkoОливия Уайлд в GucciПенелопа Крус в ChanelДжоди Тернер-Смит в BalmainКейт Бланшетт в SchiaparelliМариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier x Glenn MartensТимоти Шаламе в Haider AckermannНаташа Поли в Dolce & GabbanaАна де Армас в Louis VuittonТейлор Расселл в BalenciagaТильда Суинтон в Haider AckermannМэдисин Риан в Armani PrivéТесса Томпсон в SchiaparelliФархана Боди в Geyanna YounessЭльза Хоск в HelsaДжулианна Мур в DiorРосио Моралес в Armani Privé
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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