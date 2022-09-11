Влияние зеленой энергетики на проблемы Евросоюза объяснили

Вадим Карасев

Замглавы ФНЭБ Гривач: энергетические проблемы ЕС вызваны влиянием зеленой идеиСюжетСанкции против России:

Энергетические проблемы Европейского союза (ЕС) вызваны желанием принять лишения ради зеленой идеи. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил влияние возобновляемой энергетики заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее обвинила в провоцировании энергетического кризиса европейских политиков, указав, что он начался еще в 2021 году. Она отметила, что сейчас рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам». Кнайсль пояснила, что рынок искусственно направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии.

«Зеленый переход без сильной промежуточной газовой фазы невозможен, а как выглядит европейская энергетика и экономика без нормальных потоков газа из России, все могут оценить прямо сейчас в режиме реального времени. И это еще зима не началась», — заявил Гривач.

Аналитик убежден, что европейские лидеры прекрасно понимали это в тот момент, когда вводили энергетические санкции против России. «О чем они думали, вводя санкции, сказать сложно», — добавил он.

«Все эксперты буквально в один голос их предупреждали о последствиях. Поэтому говорить, что они не знали, к чему такая политика приведет, нельзя. Есть целый спектр объяснений, почему все-таки они пошли на это: от тупости до желания заставить своих граждан и экономику принять лишения ради великой зеленой идеи», — заключил Гривач.

Ранее во время посещения Восточного экономического форума Карин Кнайсль назвала санкции ЕС в отношении России непродуманными. По ее словам, нет ни одной страны, которая могла бы выступить бенефициаром на сокращение поставок газа из России.

