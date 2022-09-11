За сердце Насти Ивлеевой борются мужчины

Ведущая Настя Ивлеева решила заняться личной жизнью. Анастасия Ивлеева в прошлом году развелась с мужем, Алексеем Узенюком, известным, как Элджей. По словам телеведущей, расставание было болезненным, однако бывшие супруги остались в дружеских отношениях и часто проводят время вместе. Несмотря на надежды фанатов о воссоединении, каждый из бывших супругов строит свою личную жизнь. А теперь за сердце Анастасии поборются сразу несколько мужчин. «Я, думаю, многие в курсе, что сейчас я снимаюсь в проекте, где чудесные мужчины борются за мое нежное сердечко — а-ха-ха-ха… Так что сложно сказать однозначно!», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на соцсети Ивлеевой.Звезда решила сохранить интригу и привлечь к себе всеобщее внимание, поэтому не сообщила, как будет называть шоу и где его можно будет увидеть. Судя по тому, как мастерски Ивлеева умеет «прогревать» публику, шоу обещает быть популярным. Правда, фанаты до сих пор считают, что лучше Алексея Анастасии пару не найти. Кроме того, они остались близки и после развода, и поклонники подозревают, что в скором времени Ивлеева и Элджей порадуют всех своим воссоединением. Тем более, что Настя как-то обмолвилась, что не прочь дать их паре второй шанс. «Ни у кого нет шансов, в сердечке Элджей», «Зачем кто-то, когда есть Леха?!», «Леха – самый лучший! И он уже давно забрал твое сердечко!», — высказались фанаты. Примечательно, что после расставания у Анастасии карьера пошла в гору. Она по-прежнему популярна, снимается в новых проектах.