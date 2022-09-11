Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая девушка (15 фото)
Сегодня, 22:55 Вадим Карасев
Художница из Уфы с творческим псевдонимом Арина Фостер рисует забавные комиксы, в которых любая девушка запросто себя узнает. Ведь женские житейские проблемы - это особенная история, которую мужчинам не понять. Например, нарисовать нормальные стрелки на глазах является для девушки мучительной и практически невыполнимой задачей. Итак, давайте поглядим ироничные и забавные иллюстрации о непростом женском сознании.
Поднимаемся, солнышко встало
Грандиозные планы на будущее
Живём один раз
Непредсказуемый мозг
Ты — не ты, когда голоден
Режим
Весна с сюрпризом
Ура, снова на работу
Взрослая жизнь
Заготовки на зиму
Миссия нарисовать аккуратные и маленькие стрелки на глаза провалена
Ожидание и реальность
Очки оказались не розовыми
Шопинг девочки и девочки чуть постарше
Поднимаемся, солнышко встало
Грандиозные планы на будущее
Живём один раз
Непредсказуемый мозг
Ты — не ты, когда голоден
Режим
Весна с сюрпризом
Ура, снова на работу
Взрослая жизнь
Заготовки на зиму
Миссия нарисовать аккуратные и маленькие стрелки на глаза провалена
Ожидание и реальность
Очки оказались не розовыми
Шопинг девочки и девочки чуть постарше
По материалам: триникси