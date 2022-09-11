Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая девушка (15 фото)
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Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая девушка (15 фото)

Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая девушкаХудожница из Уфы с творческим псевдонимом Арина Фостер рисует забавные комиксы, в которых любая девушка запросто себя узнает. Ведь женские житейские проблемы - это особенная история, которую мужчинам не понять. Например, нарисовать нормальные стрелки на глазах является для девушки мучительной и практически невыполнимой задачей. Итак, давайте поглядим ироничные и забавные иллюстрации о непростом женском сознании.


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По материалам: триникси

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