Забавные комиксы от художницы из Уфы, в которых узнает себя любая девушка (15 фото)

Вадим Карасев

Художница из Уфы с творческим псевдонимом Арина Фостер рисует забавные комиксы, в которых любая девушка запросто себя узнает. Ведь женские житейские проблемы - это особенная история, которую мужчинам не понять. Например, нарисовать нормальные стрелки на глазах является для девушки мучительной и практически невыполнимой задачей. Итак, давайте поглядим ироничные и забавные иллюстрации о непростом женском сознании.Поднимаемся, солнышко всталоГрандиозные планы на будущееЖивём один разНепредсказуемый мозгТы — не ты, когда голоденРежимВесна с сюрпризомУра, снова на работуВзрослая жизньЗаготовки на зимуМиссия нарисовать аккуратные и маленькие стрелки на глаза проваленаОжидание и реальностьОчки оказались не розовымиШопинг девочки и девочки чуть постарше