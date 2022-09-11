Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
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Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности

Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Супруга певца Иосифа Кобзона рассказала о жизни с ним. Третья жена Иосифа Кобзона — Нелли — не скрывает, что считала своего супруга единственным и неповторимым. Их брак длился почти полвека, хотя из-за любвеобильной натуры артистка частенько оказывался на грани разрыва. Но Нелли все прощала своему мужу. Она призналась, что сначала была поражена вездесущностью и востребованностью гиперактивного Иосифа Давыдовича.
«Когда я только вышла за него замуж, не могла понять, что происходит. Каждое утро начинались разрывающие душу звонки по телефону: кто-то попал в больницу, кому нужны лекарства, кому нужен билет, кому нужно устроиться в гостиницу, кому нужно купить диван», — рассказала Нелли Кобзон в программе «Сегодня вечером». По молодости она даже пыталась перетащить одеяло внимания Кобзона на себя и просила его не тратить энергию на других. Но легенда отечественной эстрады твердо и неумолимо дал ей понять, что иначе не может и не намерен ничего менять. Пришлось третьей по счету супруге артиста смириться с привычками своего суженного. Иосиф Кобзон умер в конце августа четыре года назад от онкологического заболевания. С раком артист боролся долгих десять лет. По мнению врачей, именно его активная жизненная позиция помогла продержаться столь долгий срок.  
# Шоу-бизнес Кобзон Иосиф
По материалам: z-aya

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