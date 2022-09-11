Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
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Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн

Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн


«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США.


Согласно судебным документам, Николас с подельниками продвигали инвестиционную схему, которая якобы гарантировала высокие доходы за счет использования проприетарного торгового бота на базе искусственного и человеческого интеллектов.


По факту ранние инвесторы получали выплаты за счет новых жертв аферы.


Продвижение пирамиды активно велось в Instagram.


«EmpiresX никогда не регистрировала свою инвестиционную программу в качестве предложения и продажи ценных бумаг в SEC, и была освобождена от требования о регистрации", - заявили в Минюсте.


Николасу грозит пять лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.


Напомним, в августе в окружной суд Огайо поступил иск в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине.

# Экономика мошенничество, суд, сша, финансовые пирамиды, новости
По материалам: ForkLog

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