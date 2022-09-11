Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн

«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США.

Согласно судебным документам, Николас с подельниками продвигали инвестиционную схему, которая якобы гарантировала высокие доходы за счет использования проприетарного торгового бота на базе искусственного и человеческого интеллектов.

По факту ранние инвесторы получали выплаты за счет новых жертв аферы.

Продвижение пирамиды активно велось в Instagram.

«EmpiresX никогда не регистрировала свою инвестиционную программу в качестве предложения и продажи ценных бумаг в SEC, и была освобождена от требования о регистрации", - заявили в Минюсте.

Николасу грозит пять лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Напомним, в августе в окружной суд Огайо поступил иск в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине.