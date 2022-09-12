12 потрясающих премьер, которые студии Disney и Pixar готовятся представить до конца 2024 года
Студии Disney и Pixar никогда не сидят на месте, а работают, не покладая рук. Такие вот они трудяжки. Ежегодно студии выпускают по несколько проектов, которые с нетерпением ждут и с удовольствием смотрят миллионы зрителей. Мы решили собрать для вас новинки, выход которых ожидается уже в этом году (невероятно приятная новость, правда?), а также картины, представленные в ходе ежегодного фестиваля D23 Expro. На нём были анонсированы проекты на 2023 и 2024 годы. Их тоже стоит взять на вооружение, записать в свой список и обязательно посмотреть в ближайшем будущем.
Фильм «Русалочка»
Студия Pixar анонсировала анимационный фильм «Элио». Его сюжет расскажет увлекательную историю о мальчике, который научился путешествовать между планетами. Но однажды инопланетяне по ошибке принимают его за посла Земли, в связи с чем история начинает приобретать необычный поворот.
Премьера запланирована на весну 2024 года.
Мультсериал «Победа или поражение»
Семейная комедия о спортивных состязаниях, которая расскажет о важности взаимной поддержки. В центре сюжета школьная команда по софтболлу. Каждая серия продемонстрирует одни и те же события от лица разных героев в различных анимационных стилях.
Премьера новинки намечена на осень 2023 года.
Мультфильм «Элементаль»
Pixar анонсировала выход своего нового мультфильма «Элементаль». Он расскажет о городе, в котором уживаются представители четырёх стихий — воды, огня, воздуха и земли. Главными героями станут обаятельные элементали огня и воды, которые, несмотря на явные различия, понимают, что у них много общего.
Мультфильм выйдет 16 июня 2023 года.
Мультфильм «Желание»
Disney продемонстрировала поклонникам первый кадр из мультфильма «Желание», который будет посвящён столетию студии. В центре повествования героиня Аша. Она живёт в волшебном Королевстве Желаний. Девушке предстоит столкнуться с одним из самых грозных злодеев вселенной и победить его. Мультфильм свяжет воедино главную тему всех фильмов Disney — желания могут сбыться.
Над картиной работают Крис Бак и Дженнифер Ли (ранее они участвовали в создании «Холодного сердца»). Проект будет отличаться уникальным видом анимации, сочетающим 3D и акварельный рисунок.
Релиз картины намечен на ноябрь 2023 года.
Мультфильм «Иваджу»
Необычный научно-фантастический сериал, созданный в результате сотрудничества студии Disney с панафриканской компанией комиксов Kugali. Он расскажет историю трёх друзей из Лагоса — столицы Нигерии, а также поднимет проблемы классового неравенства и общественных изменений.
Предполагается, что премьера состоится в 2022 году. Однако не исключено, что её могут перенести и на 2023 год.
Фильм «Муфаса: Король лев»
Приквел расскажет историю становления Муфасы, отца Симбы. Создатели обещают реалистичную графику и интересный сюжет.
Премьера картина намечена на 2024 год.
Мультфильм «Странный мир»
Семейство легендарных исследователей не мыслит себя без опасных и увлекательных путешествий. Они отправляются в неизведанные земли, населённые удивительными и фантастическими существами. Во время странствия между членами семьи разгораются споры, которые ставят под угрозу всю их экспедицию.
Премьера мультфильма намечена на 23 ноября 2022 года.
Мультфильм «Головоломка 2»
Продолжение всем полюбившейся ленты 2015 года про эмоции, которые управляют людьми. Сюжет картины снова вернёт зрителей в голову девочки Райли, но уже повзрослевшей. Сценаристом мультфильма стала Мег Лефов, которая работала над первой частью проекта.
Релиз «Головоломки 2» намечен на лето 2024 года.