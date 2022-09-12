12 потрясающих премьер, которые студии Disney и Pixar готовятся представить до конца 2024 года

Студии Disney и Pixar никогда не сидят на месте, а работают, не покладая рук. Такие вот они трудяжки. Ежегодно студии выпускают по несколько проектов, которые с нетерпением ждут и с удовольствием смотрят миллионы зрителей. Мы решили собрать для вас новинки, выход которых ожидается уже в этом году (невероятно приятная новость, правда?), а также картины, представленные в ходе ежегодного фестиваля D23 Expro. На нём были анонсированы проекты на 2023 и 2024 годы. Их тоже стоит взять на вооружение, записать в свой список и обязательно посмотреть в ближайшем будущем.

Фильм «Русалочка»

Студия Pixar анонсировала анимационный фильм «Элио». Его сюжет расскажет увлекательную историю о мальчике, который научился путешествовать между планетами. Но однажды инопланетяне по ошибке принимают его за посла Земли, в связи с чем история начинает приобретать необычный поворот.

Премьера запланирована на весну 2024 года.

Мультсериал «Победа или поражение»

Семейная комедия о спортивных состязаниях, которая расскажет о важности взаимной поддержки. В центре сюжета школьная команда по софтболлу. Каждая серия продемонстрирует одни и те же события от лица разных героев в различных анимационных стилях.

Премьера новинки намечена на осень 2023 года.

Мультфильм «Элементаль»

Pixar анонсировала выход своего нового мультфильма «Элементаль». Он расскажет о городе, в котором уживаются представители четырёх стихий — воды, огня, воздуха и земли. Главными героями станут обаятельные элементали огня и воды, которые, несмотря на явные различия, понимают, что у них много общего.

Мультфильм выйдет 16 июня 2023 года.

Мультфильм «Желание»

Walt Disney Studios

Disney продемонстрировала поклонникам первый кадр из мультфильма «Желание», который будет посвящён столетию студии. В центре повествования героиня Аша. Она живёт в волшебном Королевстве Желаний. Девушке предстоит столкнуться с одним из самых грозных злодеев вселенной и победить его. Мультфильм свяжет воедино главную тему всех фильмов Disney — желания могут сбыться.

Над картиной работают Крис Бак и Дженнифер Ли (ранее они участвовали в создании «Холодного сердца»). Проект будет отличаться уникальным видом анимации, сочетающим 3D и акварельный рисунок.

Релиз картины намечен на ноябрь 2023 года.

Мультфильм «Иваджу»

Walt Disney Studios

Необычный научно-фантастический сериал, созданный в результате сотрудничества студии Disney с панафриканской компанией комиксов Kugali. Он расскажет историю трёх друзей из Лагоса — столицы Нигерии, а также поднимет проблемы классового неравенства и общественных изменений.

Предполагается, что премьера состоится в 2022 году. Однако не исключено, что её могут перенести и на 2023 год.

Фильм «Муфаса: Король лев»

RottenTomatoes / Walt Disney Studios

Приквел расскажет историю становления Муфасы, отца Симбы. Создатели обещают реалистичную графику и интересный сюжет.

Премьера картина намечена на 2024 год.

Мультфильм «Странный мир»

Walt Disney Studios

Семейство легендарных исследователей не мыслит себя без опасных и увлекательных путешествий. Они отправляются в неизведанные земли, населённые удивительными и фантастическими существами. Во время странствия между членами семьи разгораются споры, которые ставят под угрозу всю их экспедицию.

Премьера мультфильма намечена на 23 ноября 2022 года.

Мультфильм «Головоломка 2»

RottenTomatoes / Walt Disney Studios

Продолжение всем полюбившейся ленты 2015 года про эмоции, которые управляют людьми. Сюжет картины снова вернёт зрителей в голову девочки Райли, но уже повзрослевшей. Сценаристом мультфильма стала Мег Лефов, которая работала над первой частью проекта.

Релиз «Головоломки 2» намечен на лето 2024 года.