17 вдохновляющих работ парикмахерки из Литвы, побуждающих как можно скорее записаться в салон красоты
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17 вдохновляющих работ парикмахерки из Литвы, побуждающих как можно скорее записаться в салон красоты

17 вдохновляющих работ парикмахерки из Литвы, побуждающих как можно скорее записаться в салон красоты

А вы замечали, что даже незначительные изменения во внешности очень меняют внутреннее ощущение и поднимают настроение? И совсем не обязательно обращаться к хирургу за этими самыми изменениями — с этой задачей так же хорошо может справиться и парикмахер, руки которого растут из плеч.

Одной из мастериц с золотыми руками на этом поприще является Юргита Малакаускайте из Литвы. Лёгким движением руки она зажигает глаза своих клиенток, меняя их стрижки. Красота да и только!

Аккуратная укладка

Светлый цвет волос придаёт лицу свежесть и лёгкость, а короткая стрижка подчёркивает черты лица.

Очаровательная леди

Девушка и без того была весьма очаровательна, но хотела избавиться от старой энергетики и стать чуть сильнее и увереннее.

Переход на светлую сторону

Для того, чтобы перейти на «летний тип», мы предложили девушке полностью уйти с тёмного цвета волос на светлый. Волосы цвета блонд делают черты более мягкими и тёплыми.

Бунтарка

У большинства светлокожих девушек такие же светлые глаза, поэтому правильно подобранный цвет волос лишь подчеркнёт их цвет и красоту.

Яркие акценты в виде укладки и помады

Не только стрижка, но и мастерски выполненный макияж могут изменить внешность женщины до неузнаваемости!

Каскады

Сейчас очень популярны длинные многослойные прически с чёлкой. А всё потому, что это модно, удобно и очень красиво.

Лёгкий объём

Не стрижка, а машина времени!

Открытый взгляд

Круглолицым девушкам невероятно идут длинные причёски с распущенными прядями.

Экстрим-каре

Если вы думаете, что короткие стрижки подходят только молодым девушкам, вы ошибаетесь.

Нежно-розовая пантера

Ягодные акценты

Не секрет, что грамотно подобранный цвет волос может омолодить женщину и подчеркнуть достоинства её лица.

Лучезарная леди

Очарование юности

Светлые пряди очень облегчают образ.

Очень элегантно!

Тёплый оттенок тёплым глазам

Ну царица же!

А вы согласны с утверждением, что жизнь с чистого листа нужно начинать со смены причёски?

# Интересное
По материалам: twizz

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