17 вдохновляющих работ парикмахерки из Литвы, побуждающих как можно скорее записаться в салон красоты
А вы замечали, что даже незначительные изменения во внешности очень меняют внутреннее ощущение и поднимают настроение? И совсем не обязательно обращаться к хирургу за этими самыми изменениями — с этой задачей так же хорошо может справиться и парикмахер, руки которого растут из плеч.
Одной из мастериц с золотыми руками на этом поприще является Юргита Малакаускайте из Литвы. Лёгким движением руки она зажигает глаза своих клиенток, меняя их стрижки. Красота да и только!
Аккуратная укладка
Светлый цвет волос придаёт лицу свежесть и лёгкость, а короткая стрижка подчёркивает черты лица.
Очаровательная леди
Девушка и без того была весьма очаровательна, но хотела избавиться от старой энергетики и стать чуть сильнее и увереннее.
Переход на светлую сторону
Для того, чтобы перейти на «летний тип», мы предложили девушке полностью уйти с тёмного цвета волос на светлый. Волосы цвета блонд делают черты более мягкими и тёплыми.
Бунтарка
У большинства светлокожих девушек такие же светлые глаза, поэтому правильно подобранный цвет волос лишь подчеркнёт их цвет и красоту.
Яркие акценты в виде укладки и помады
Не только стрижка, но и мастерски выполненный макияж могут изменить внешность женщины до неузнаваемости!
Каскады
Сейчас очень популярны длинные многослойные прически с чёлкой. А всё потому, что это модно, удобно и очень красиво.
Лёгкий объём
Не стрижка, а машина времени!
Открытый взгляд
Круглолицым девушкам невероятно идут длинные причёски с распущенными прядями.
Экстрим-каре
Если вы думаете, что короткие стрижки подходят только молодым девушкам, вы ошибаетесь.
Нежно-розовая пантера
Ягодные акценты
Не секрет, что грамотно подобранный цвет волос может омолодить женщину и подчеркнуть достоинства её лица.
Лучезарная леди
Очарование юности
Светлые пряди очень облегчают образ.
Очень элегантно!
Тёплый оттенок тёплым глазам
Ну царица же!
А вы согласны с утверждением, что жизнь с чистого листа нужно начинать со смены причёски?