18 рисунков от художника из России, который превратит любого котика или собачку в очаровательную мультяшку
Художник под ником no0tahuman влюблён в своё дело с самых ранних лет. Его интерес к рисованию с каждым годом только усиливался, а мастерство достигало новых высот. На сегодняшний день у него собралось немало работ, среди которых есть и наши четвероногие любимцы. Ведь парень рисует самые разные арты как на заказ, так и любительски. Например, люди с радостью делятся с ним смешными снимками своих питомцев, а мы с не меньшим удовольствием смотрим, как no0tahuman превращает их в настоящих мультяшек.
Спрятался
Кусь, сделанный с любовью
Новогоднее настроение
Это моя игрушка, понятно?
Зато не намокнет
Вампирская сага
Доброе утречко! А чего это мы ещё спим?
Хищник вышел на охоту
Весело тебе, да?
А мы по грязи зашагаем белоснежными лапами
Время потягушек
Опасный кот найден
Тебе хорошо там сидится, дружок?
А иногда новым мультяшным котом или собакой может стать герой из какого-нибудь мема. Например, здесь мы уже рассказывали о том, как одна художница из США очень забавно рисует мемасных котиков.
Не буди во мне зверя
А что не так?
Я тут немного застрял, кажется…
Домашние питомцы — ещё те озорники и любители где-нибудь, да застрять. Про это у нас даже сделано несколько постов. Вот один из них.
Красавчик бордер-колли
Коробка оказалась немного маловата
Этот компактный котик легко мог бы стать героем одной из наших подборок, в которой животные покорят вас своим умением помещаться где угодно.