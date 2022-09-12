18 рисунков от художника из России, который превратит любого котика или собачку в очаровательную мультяшку

Художник под ником no0tahuman влюблён в своё дело с самых ранних лет. Его интерес к рисованию с каждым годом только усиливался, а мастерство достигало новых высот. На сегодняшний день у него собралось немало работ, среди которых есть и наши четвероногие любимцы. Ведь парень рисует самые разные арты как на заказ, так и любительски. Например, люди с радостью делятся с ним смешными снимками своих питомцев, а мы с не меньшим удовольствием смотрим, как no0tahuman превращает их в настоящих мультяшек.

Спрятался

Кусь, сделанный с любовью

Новогоднее настроение

Это моя игрушка, понятно?

Зато не намокнет

Вампирская сага

Доброе утречко! А чего это мы ещё спим?

Хищник вышел на охоту

Весело тебе, да?

А мы по грязи зашагаем белоснежными лапами

Время потягушек

Опасный кот найден

Тебе хорошо там сидится, дружок?

А иногда новым мультяшным котом или собакой может стать герой из какого-нибудь мема. Например, здесь мы уже рассказывали о том, как одна художница из США очень забавно рисует мемасных котиков.

Не буди во мне зверя

А что не так?

Я тут немного застрял, кажется…

Домашние питомцы — ещё те озорники и любители где-нибудь, да застрять. Про это у нас даже сделано несколько постов. Вот один из них.

Красавчик бордер-колли

Коробка оказалась немного маловата

Этот компактный котик легко мог бы стать героем одной из наших подборок, в которой животные покорят вас своим умением помещаться где угодно.