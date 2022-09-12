20 иллюстраций, которые показывают, какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка

Когда приключения любимого героя книги или фильма подходят к закономерному концу, фанатам только и остаётся, что представлять его в пределах необычных сеттингов и дописывать «собственное» продолжение истории. Ведь это так любопытно отправить персонажа в прошлое, будущее или даже в параллельный мир, чтобы посмотреть, как он трансформируется внешне, насколько сильно поменяются его привычки и ценности. Для такого явления даже есть специальное название Alternative Universe или Альтернативная Вселенная. Для переноса героев можно по-старинке использовать художественные навыки и показывать новые миры на рисунках. Некоторые же поклонники пошли дальше и используют для этого дела нейросеть.

Например, пользователь Reddit с ником NodaShogun совместно с нейросетью Midjourney создал серию иллюстраций с героями «Гарри Поттера» в сеттинге киберпанка. Получившиеся образы вышли яркими и запоминающимися. Чего только стоит один Рон Уизли. Вполне возможно, что любители истории о мальчике-волшебнике не отказались бы от съёмки подобной адаптации.

Гарри Поттер собственной персоной в различных ракурсах

Автор подборки подметил, что нейросеть явно заранее ознакомили с образами популярных персонажей из «Гарри Поттера». Ему не требовалось описывать детально каждого героя. Программа самостоятельно генерировала изображения при наличии минимальных описаний и уточнений.

Альбус Дамблдор в новом образе. Узнали?

Северус Снегг — преподаватель зельеварения и защиты от тёмных искусств в школе Хогвартс

Рубеус Хагрид осваивает мотоцикл

Тёмный волшебник Волан-де-Морт

Гермиона Грейнджер

Рон Уизли — лучший друг Гарри Поттера

Пользователи Reddit остались в восторге от проделанного эксперимента. Многим особенно сильно понравились обновлённые образы Гарри Поттера, Полумны Лавгуд и Рона Уизли.

Полумна Лавгуд

Некоторые пользователи Reddit собрались писать фанфик по миру киберпанкового Хогвартса, где вместо магии есть небольшое общество людей с величайшими научными достижениями, которые они скрывают от остального мира. Как вам такое?

Дементор

Киберпанковый Хогвартс

Поле для игры в квиддич

Поезд прибывает в Хогвартс

Сова Букля — помощница Гарри Поттера

При желании любой пользователь может распечатать получившиеся иллюстрации и сохранить их для себя. Автор заботливо поместил их в открытый доступ.

Косой переулок

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы их взялся изобразить сам Тим Бёртон.