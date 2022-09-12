20 экстремально-потрясных нарядов участников эпичного фестиваля Burning Man ’22, которые восхитили окружающих
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20 экстремально-потрясных нарядов участников эпичного фестиваля Burning Man ’22, которые восхитили окружающих

20 экстремально-потрясных нарядов участников эпичного фестиваля Burning Man ’22, которые восхитили окружающих

Если вы хоть краем уха слышали о фестивале Burning Man, то хотя бы примерно можете представить себе масштаб и эпичность мероприятия. Благодаря атмосфере, заданной организаторами, участники фестиваля чувствуют себя абсолютно лёгкими, свободными и находящимися в моменте.

А самовыразиться людям помогают наряды, которые они с радостью демонстрируют окружающим. Многие начинают готовиться за несколько месяцев до старта фестиваля, и это совершенно оправдано — вы только посмотрите на этих потрясающих модников!

Наблюдательный пункт

Одна из вещей, которые вам нужно сделать на Burning Man, это забраться на самую высокую установку и наблюдать за закатом или восходом солнца.

Он просто провожает её до дома

Спасибо за то, что ты мой муж!❤️

Гипно-леди

Рога и копыта

Спасибо, Вселенная, за то, что подарила мне это волшебное пространство!

Пустынная роза

Царица полей

Я всегда ощущаю благодарность за знания и опыт, которые дарит мне Burning Man. Это не всегда то, чего я хочу, но это всегда то, что мне действительно нужно✨

Зефирная дева

Современная Жасмин

Любите себя, чтобы быть сильными!

Ослепительна

Шаман и Ведьма

В этот день кто-то сказал нам, что Дин нашёл меня в этой жизни и что мы были вместе уже бесконечно много раз. Это часть волшебства Burning Man!

На «коне»


Больше блеска, детка!

Срочно надевайте солнечные очки!

Огненная парочка

Госпожа

Пыльный рыцарь

Огромное спасибо моей маме и сестре, которые помогали мне создавать наряды для БМ!

Хотдуза

Смотрит в суть

Снегуркин отпуск?

Снежная принцесса на пляже❄️

Железная леди

Большой Маленький принц

Модники модниками, но вы только взгляните, как прошёл сам фестиваль, где все эти люди смогли блеснуть своими оригинальными и смелыми нарядами!

Признавайтесь, хотели бы посетить Burning Man и пройтись по пустыне в трусишках да сеточках? 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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