3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире

1. Терпение и труд вознаградятся в пропорциональном объеме

2. Если есть чувства, то нужно добиваться, проявлять инициативу

3. Ожидание чуда или подходящего момента

На сказках растет не одно поколение людей, но ребенок не может понять главное, что реальная жизнь всегда будет отличаться от сказки. У выдуманных историй практически всегда есть какая-то мораль, да и конец в большинстве случаев благополучный. Вот только из-за всего этого у людей появляются ложные идеалы и надежды, которые жизнь после разбивает вдребезги и человек морально ломается. Впоследствии из-за сказочных идеалов могут возникать моральные травмы, неуверенность в себе и просто дефекты воспитания (когда ребенок будет вести себя точно так же, как персонажи из сказки).Увы, но даже те, кто работают очень много все так же остаются не счастливы, причем как в эмоциональном плане, так и в материальном. Важно не просто терпеть неприятности и много работать, а делать так, чтобы все усилия приносили пользу и даже выгоду тому, кто их собственно делают. Если к этому не стремиться, то в современном мире человека будут попросту использовать, пока у него есть силы, а потом заменят. Звучать это может неприятно, но таковы уж жизненные реалии, причем не только современные.Для сказок про любовь это звучит красиво и даже романтично даже более того это не совсем потеряно для современного общества, вот только чувства меняются довольно быстро, и пока человек будет добиваться «второй половинки» или просто ждать ответа, они могут сильно измениться или вовсе исчезнуть. Если же этот «этап» проходит успешно, то повседневная жизнь превращается в постоянные проверки крепости чувств, капризы или ссоры. Сказочная любовь красива, но с реальной она имеет крайне мало общего.Как ни странно, но даже для современного общества ожидание чуда не является чем-то сказочным. Многие люди всегда надеются на что-то или на кого-то, чтобы стало лучше, а реальность же такова, что пока человек сам ничего не сделает, ситуация и даже жизнь не изменятся. Конечно подобное мировоззрение далеко не у всех, но подавляющее большинство в той или иной степени ждут чуда и для некоторых оно даже случается, только совершает его посторонний человек, который опять-таки взял и сделал, а не просто сидел и ждал. Реальность жизни такова, что все чудеса человек должен делать для себя сам. Если найти «своего» избранника, то дальше будет счастливая и беззаботная жизнь. Об этом говорят практически все сказочные истории, в той или иной степени, но это опять-таки можно отнести к фантазиям. Хотя бы потому, что все люди, даже очень любимые, разные, соответственно конфликты и нестыковки будут возникать на разной почве и этого не избежать. Да с «подходящим» партнером будет немного легче, но беззаботной жизнь от этого не станет. Нельзя сказать, что сказочные морали это зло, или что они учат плохому, важно то, что человек, и в особенности ребенок научился разделять сказку и реальную жизнь, ибо сказочные законы не действуют в реальности.