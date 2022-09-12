7 классных зонтов на дождливую осень, которые подойдут к любому образу

Вадим Карасев

Осень редко обходится без дождей, и если в новом сезоне вы уже успели вымокнуть до нитки, то самое время найти идеальный зонт. От компактных складных до стильной трости — в новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала разные модели, которые подойдут к любому образу.

1.Зонт-трость Burberry

Цена: 39 900 руб.

Вечная клетчатая классика точно не испортит любой осенний образ, хотя пара с классическим тренчем напрашивается сама собой. После ливня можно задумчиво бродить в туманных аллеях парка, опираясь на него как на трость.





2.Складной зонт Doppler

Цена: 4 390 руб.

Практичный вариант на каждый день — складной зонт, который всегда удобно захватить с собой и спрятать в сумке. Расцветка поярче — отличный антидепрессант в разгар серых будней.





Складной зонт Doppler

3.Зонт с изображением из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина

Цена 1 100 руб.

Черный базовый зонт, но с красивым нюансом — он украшен фрагментом картины "Пьеро и Арлекин" кисти Поля Сезанна.





4.Зонт-автомат senz°

Цена: 6 500 руб.

Необычная форма этого зонта не просто дань авангардной моде. Он закрывает спину от дождя (а если капли летят вам в лицо, то его можно просто развернуть и воспользоваться как щитом) и особенно устойчив к порывам ветра.





5.Прозрачный зонт

Цена: 1 100 руб.

В хмурые осенние дни световой день хочется продлить особенно, так что прятаться под темным зонтом не вариант. На этот случай лучше обзавестись прозрачным зонтом, который к тому же меньше закрывает обзор.





6.Зонт Blunt

Цена: 8 100 руб.

Последний шанс проникнуться барбикором, если проигнорировали розовые платья и туфли этим летом, — купить розовый зонт. Модный штрих ему добавляет и нетипичная форма.





7.Реверсивный зонт

Цена: 990 руб.

Модель для практичных и аккуратных — реверсивные зонты (то есть они складываются мокрой стороной внутрь). Особенно хочется, чтобы такими обзавелись все пассажиры общественного транспорта.





Надя Бесчетникова