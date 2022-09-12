Александра Буйнова обвинили в служебном романе

72-летний певец Александр Буйнов признался в своей любвеобильности. Артист поделился воспоминаниями о своем бурном прошлом. Артист рассказал историю, в которую оказался втянут по вине своей любвеобильности. В 70-е годы у Буйнова случился служебный роман, из-за которого его вызвали «на ковер», чтобы отчитать за аморальное поведение. В то время такие проступки могли стоить карьеры Александру, если не вмешался Иосиф Кобзон. «Иосиф Давыдович, видя, как я изнываю от словесных пыток, проявил мужскую солидарность: «Товарищи, вы же видите - Буйнов все осознал». Я до сих пор благодарен ему за это и многое другое! Спасибо, товарищ Кобзон за талант, рожденный в труде, за проникновенный голос, за гражданскую позицию, за любовь к Родине!», — поблагодарил Буйнов.Он добавил, что в те годы и не мечтал выйти на сцену с самим мэтром, поскольку предпочитал совсем не советскую музыку, считая себя прожженным битломаном и рок-н-рольщиком. Но судьба распорядилась иначе: артисты в составе одного концерта выступали в Кремле. «Он помогал всем, всем близким и далеким, друзьям и недругам», — говорит Буйнов об Иосифе Давыдовиче, вспоминая в соцсетях артиста в день его рождения. Напомним, 11 сентября Кобзону исполнилось бы 85 лет. Артист ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни.