Алла Пугачева в юбилей Москвы сводила детей на Красную площадь

Певица Алла Пугачева с детьми прогулялась по центру столицы в компании дизайнера Игоря Гуляева. Вернувшись в Россию, Алла Пугачева начала вести активный образ жизни. Певица часто появляется в общественных местах и встречается с друзьями, которых давно не видела. Недавно вместе с дочерью Кристиной Орбакайте она посетила премьеру спектакля «Кабаре» в Театре Наций. А День города решила провести, как многие россияне. Исполнительница хита «Арлекино» появилась на Красной площади в компании детей и Игоря Гуляева. Дизайнер опубликовал видео, на котором запечатлел Примадонну в обнимку с детьми.«Ребята, мы на Красной площади!» — обратился он к двойняшкам. «Это мы знаем», — радостно ответили звездные наследники. Гуляев обрадовался, что смог провести этот день с подругой Лизой и Гарри, поэтому трогательно подписал пост: «С любимыми и дорогими моему сердцу гуляем по красавице Москве!», сопроводив его еще и хештегом #друзьявсегдарядом. К слову, выглядела певица превосходно: скинни, черная футболка и приталенное пальто-пиджак. Но больше всего поклонники пришли в восторг от того, что Примадонна, в отличие от многих российских звезд, без всякой маскировки, охраны и переживаний отправилась в самый центр Москвы, где также гуляли тысячи людей, которые наверняка ее узнают.Кстати, все говорит о том, что в отсутствие мужа Примадонна не скучает и не сидит дома, печально глядя в окно. У нее насыщенная жизнь. Через неделю ей предстоит отмечать девятилетие своих младших детей. Скоро общественность узнает, поздравит ли лично именинников отец или не решится, ограничившись онлайн-общением.