Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
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Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита

Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
По слухам, певица Алла Пугачева нашла замену своему мужу. Артистка в минувшие выходные отметила с детьми День города. По случаю праздника она провела сыну Гарри и дочке Лизе экскурсию по Красной площади. Во время прогулки народную артистку снова сопровождал Игорь Гуляев. После возвращения Примадонну постоянно видят в компании дизайнера. Похоже, что друг семьи метит на место мужа Аллы Борисовны, который остался за границей и не собирается возвращаться обратно. Гуляев уже получил доступ не только к близкому общению с Пугачевой, но к участию в жизни её детей. Говорят, что он наладил прекрасные отношения с двойняшками.
Уже известно, что супруг Пугачевой в ближайшее время не собирается приезжать домой, а это значит, что предстоящий день рождения своих детей он пропустит. Праздник по случаю 9-летия Лизы и Гарри, запланированный на ближайшие выходные, пройдет без особого размаха. Пугачева готовит для именинников домашнюю вечеринку. Очевидно, что Гуляев одним из первых получит приглашение на семейное торжество. Ранее, напомним, в СМИ появились слухи о том, что Пугачева собирается в ближайшем будущем снова уехать из России. Якобы она хочет перевести детей на дистанционное обучение и забрать их обратно в Израиль, где её будет ждать супруг.  Сама артистка не делится с журналистами своими планами на будущее. Ранее Примадонна сообщила, что вернулась домой для того, чтобы навести порядок в головах россиян.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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