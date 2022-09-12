Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой

Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
73-летняя певица Алла Пугачева уже не раз уходила со сцены, но всегда возвращалась. Артистка за последние полгода наглядно продемонстрировала публике, что еще умеет удивлять, поэтому теперь от нее можно ждать чего угодно, в том числе возвращения на сцену, которую она окончательно покинула, отметив 70-летний юбилей. По крайней мере, Анита Цой уверена, что звезда эстрады еще споет для поклонников – надо только немного подождать. «Артисты — это особая каста. Мы не можем без сцены, мы не можем не петь. Я думаю, что это будет прекрасно, если Алла Борисовна еще споет. А она обязательно споет. Я даже в этом не сомневаюсь. И жду с большим интересом», — анонсировала артистка возвращение Пугачевой на эстраду.
К слову, не только Цой надеется увидеть камбэк Пугачевой, но и Илья Резник. Поэт-песенник, долгое время сотрудничавший с Примадонной, не так давно заявил, что Алла Борисовна сделает ему подарок на 85-летие и выступит на его празднике, а его словам о звезде эстрады можно верить, ведь они близко общаются. Однако Пугачева пока мало думает о работе и все время тратит на воспитание детей – Гарри и Лизы. Певица в конце августа привезла отпрысков в Москву из Юрмалы и отвела в третий класс, а в минувшие выходные сходила с ними на Красную площадь, где прошли гулянья по случаю Дня города, пишет портал Prozvezd. Напомним, в начале весны Алла Пугачева внезапно покинула Россию вместе с семьей. Артистка переехала в Израиль и оставалась там четыре месяца. Потом Примадонна перебралась в Юрмалу, где часто проводила отпуск до пандемии. Все это время певица обещала поклонникам, что вернется на родину, и оказалась верна своим словам.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки
Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки
Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс
Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в
Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке на голое тело. Соцсети звезд
Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке
CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем состоянии»
CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем
Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке современного искусства Cosmoscow
NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке
Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
Не могу сосчитать, сколько же раз он сделал сальто
Не могу сосчитать, сколько же раз он сделал сальто

Топ на сегодня

В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна

Еще по теме

На вручении премии «Золотой граммофон» Пугачева вызвала ажиотаж среди репортеров
Анита Цой боялась подойти к дочери Аллы Пугачевой
Новый год с Аллой Пугачевой обойдётся в 16 млн.
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы