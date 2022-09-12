Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой

73-летняя певица Алла Пугачева уже не раз уходила со сцены, но всегда возвращалась. Артистка за последние полгода наглядно продемонстрировала публике, что еще умеет удивлять, поэтому теперь от нее можно ждать чего угодно, в том числе возвращения на сцену, которую она окончательно покинула, отметив 70-летний юбилей. По крайней мере, Анита Цой уверена, что звезда эстрады еще споет для поклонников – надо только немного подождать. «Артисты — это особая каста. Мы не можем без сцены, мы не можем не петь. Я думаю, что это будет прекрасно, если Алла Борисовна еще споет. А она обязательно споет. Я даже в этом не сомневаюсь. И жду с большим интересом», — анонсировала артистка возвращение Пугачевой на эстраду.К слову, не только Цой надеется увидеть камбэк Пугачевой, но и Илья Резник. Поэт-песенник, долгое время сотрудничавший с Примадонной, не так давно заявил, что Алла Борисовна сделает ему подарок на 85-летие и выступит на его празднике, а его словам о звезде эстрады можно верить, ведь они близко общаются. Однако Пугачева пока мало думает о работе и все время тратит на воспитание детей – Гарри и Лизы. Певица в конце августа привезла отпрысков в Москву из Юрмалы и отвела в третий класс, а в минувшие выходные сходила с ними на Красную площадь, где прошли гулянья по случаю Дня города, пишет портал Prozvezd. Напомним, в начале весны Алла Пугачева внезапно покинула Россию вместе с семьей. Артистка переехала в Израиль и оставалась там четыре месяца. Потом Примадонна перебралась в Юрмалу, где часто проводила отпуск до пандемии. Все это время певица обещала поклонникам, что вернется на родину, и оказалась верна своим словам.