Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для Xbox One
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Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для Xbox One

Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для Xbox One


Издательство Ubisoft поделилось планами по развитию франшизы Assassin’s Creed. Уже известно, что сейчас разрабатывается для крупных игровых платформ сразу 3 проекта серии: Mirage (про Багдад), Red (кодовое название, про Феодальную Японию), Hexe (кодовое название, про времена охоты на ведьм). Как официально подтвердило издательство Ubisoft, игра Assassin’s Creed: Mirage станет последней для поколения Xbox One и Playstation 4.

Выпустить Assassin’s Creed: Mirage планируют когда-то в 2023 году, пока точной даты релиза у нее нет. Издательство Ubisoft сообщило, что все проекты после Mirage будут создаваться только для консолей нового поколения. Предполагается, что между релизом Mirage и следующей части у разработчиков будет достаточно времени, чтобы улучшить движок Anvil для использования возможностей новых приставок.

Вместе с тем, издательство Ubisoft говорит, что игры серии Assassin’s Creed теперь будут иметь более долгую поддержку, как это происходит с Valhalla. А одновременный анонс игр под кодовыми названиями Red и Hexe не означает, что они выйдут примерно в одно время или с разницей в год — между их релизом может быть значительный срок.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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