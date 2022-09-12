Автошколам в России угрожает закрытие

Вадим Карасев

Российские автошколы оказались на пороге закрытия из-за потери рентабельности, пишут "Известия", ссылаясь на представителей бизнеса.

В течение последнего десятка лет число автошкол уже снизилось вдвое - если ранее их было порядка 14 тысяч, то сейчас набирается разве что семь тысяч. Число учеников сократилось с пяти до 2,5 млн в год.

По словам президента Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, к концу 2022 года закроется большинство автошкол. Учреждения не смогут пережить уменьшение количества клиентов и рост издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей. К тому же многие автошколы еще не оправились после пандемии COVID-19. У владельцев автошкол будет выбор между закрытием бизнеса и поднятием тарифов. Эксперты указывают, что едва ли спрос на обучение вождению вырастет, а импортозамещение не позволит компенсировать затраты.

Ранее автошколы уже критиковали поправки к законам, по которым ГИБДД сможет чаще проверять их. В частности, нововведения были раскритикованы главой Национального союза ассоциаций автошкол Еленой Зайцевой и президентом Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяной Шутылевой. В свою очередь, представители МВД считают, что законопроект поможет следить за недобросовестными автошколами, экономящими на площадках и учебных классах.