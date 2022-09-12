Белый дом пригрозил запретом майнинга биткоина из-за неэкологичности 

Американские законодатели и регулирующие органы обсуждают введение жестких мер в отношении добычи биткоина из-за ее большого углеродного следа. Об этом говорится в отчете Управления по науке и технической политике Белого дома.

Согласно документу, майнерам предлагается сократить выбросы парниковых газов при участии Агентства по охране окружающей среды, Министерства энергетики и других федеральных агентств.

Белый дом также предложил правительству собирать больше данных об энергопотреблении отрасли, продвигать стандарты энергоэффективности и «использование экологически безопасных технологий» для майнинга.

В случае если эти меры не сработают, энергоемкая добыча биткоина может попасть под запрет.

«Если эти меры окажутся неэффективными для снижения воздействия, администрация должна изучить исполнительные меры, а Конгресс может рассмотреть законопроект, чтобы ограничить или исключить использование алгоритмов консенсуса с высокой энергоемкостью для майнинга криптоактивов», — говорится в отчете.

В нем также упоминается готовящийся переход сети Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake. В Белом доме назвали этот шаг "самой заметной реакцией на призывы использовать менее энергоемкие механизмы консенсуса".

Напомним, в апреле 2022 года нижняя палата Законодательного собрания штата Нью-Йорк поддержала мораторий на майнинг с использованием электроэнергии, генерируемой из углеродных источников. Позднее законопроект получил одобрение местного Сената.

В августе члены Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США направили майнинговым компаниям Core Scientific, Riot Blockchain, Marathon Digital и Stronghold Digital запрос на предоставление данных о воздействии их деятельности на окружающую среду.

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