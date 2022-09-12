Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch

Вадим Карасев





Меньше чем через месяц, уже 4 октября, выйдет в ранний доступ Overwatch 2. Ожидаемый шутер Blizzard полностью заменит первую часть, которая перестанет быть доступна и поддерживаться с момента выхода Overwatch 2. Разработчики обещают перенести все предметы игроков из Overwatch в Overwatch 2, а также открыть все сундуки.

Сейчас же Blizzard напоминает, что у игроков есть последняя возможность потратить кредиты в Overwatch. С 13 сентября по 3 октября можно будет потратить накопленные кредиты на сезонные скины, из любых сезонов Overwatch. На данный момент до конца нет понимания, как будет выглядеть система внутриигровой валюты в Overwatch 2 и удастся ли приобрести старые скины в новой части шутера.





Напомним, сама игра Overwatch 2 будет условно-бесплатной.