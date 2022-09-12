Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch

Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch


Меньше чем через месяц, уже 4 октября, выйдет в ранний доступ Overwatch 2. Ожидаемый шутер Blizzard полностью заменит первую часть, которая перестанет быть доступна и поддерживаться с момента выхода Overwatch 2. Разработчики обещают перенести все предметы игроков из Overwatch в Overwatch 2, а также открыть все сундуки.

Сейчас же Blizzard напоминает, что у игроков есть последняя возможность потратить кредиты в Overwatch. С 13 сентября по 3 октября можно будет потратить накопленные кредиты на сезонные скины, из любых сезонов Overwatch. На данный момент до конца нет понимания, как будет выглядеть система внутриигровой валюты в Overwatch 2 и удастся ли приобрести старые скины в новой части шутера.


Напомним, сама игра Overwatch 2 будет условно-бесплатной.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Российской экономике предсказали новое падение
Российской экономике предсказали новое падение
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Автошколам в России угрожает закрытие
Автошколам в России угрожает закрытие
Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Топ на сегодня

Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
Гороскоп от Павла Глобы на 12 сентября 2022 года: на чем нужно сосредоточить внимание
Гороскоп от Павла Глобы на 12 сентября 2022 года: на чем нужно
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин

Еще по теме

Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
30 августа в Overwatch окончательно прекратят продажу лутбоксов
Overwatch 2 получит кроссплатформенный мультиплеер и прогресс на релизе
Blizzard больше не будет публично тестировать Overwatch 2, теперь остается ждать раннего доступа