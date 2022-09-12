CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем состоянии»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем состоянии»

CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем состоянии»


На прошлой неделе студия CD Projekt RED сообщила, что приняла решение прекратить развитие Cyberpunk 2077 на Xbox One и Playstation 4. Тогда как версии для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC будут получать новые обновления, в том числе они получат и сюжетное DLC, версии для консолей прошлого поколения обновлять больше не будут.

Студия CD Projekt RED пояснила, почему она приняла такое решение. По ее словам, на Xbox One и Playstation 4 сейчас игра «в хорошем состоянии»:

На наш взгляд, Cyberpunk 2077 на Playstation 4 и Xbox One сейчас в хорошем состоянии. Думаем, что пришло время переключить свое внимание на другие вещи, начав движение дальше.

Отметим, что тесты версии 1.6 Cyberpunk 2077 показывают, что у игры все еще есть серьезные проблемы на Xbox One, где игра стабильно не работает даже в 30 FPS.

Несмотря на официальное заявление о прекращении развития Cyberpunk 2077, студия в своем заявлении сказала, что продолжит «оказывать техническую поддержку» игрокам на старых консолях.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки
Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки
Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс
Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в
Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке на голое тело. Соцсети звезд
Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке
CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем состоянии»
CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем
Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
Испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты
NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке современного искусства Cosmoscow
NFT, балет студии Дианы Вишневой и стрит-арт: гид по 10-й ярмарке
Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
Израиль заявил о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
Не могу сосчитать, сколько же раз он сделал сальто
Не могу сосчитать, сколько же раз он сделал сальто

Топ на сегодня

В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна

Еще по теме

Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox One
Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей
Cyberpunk 2077 сравнили на Xbox Series X | S и Playstation 5 после обновления 1.6
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED