CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 на Xbox One «в хорошем состоянии»

Вадим Карасев





На прошлой неделе студия CD Projekt RED сообщила, что приняла решение прекратить развитие Cyberpunk 2077 на Xbox One и Playstation 4. Тогда как версии для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC будут получать новые обновления, в том числе они получат и сюжетное DLC, версии для консолей прошлого поколения обновлять больше не будут.

Студия CD Projekt RED пояснила, почему она приняла такое решение. По ее словам, на Xbox One и Playstation 4 сейчас игра «в хорошем состоянии»:

На наш взгляд, Cyberpunk 2077 на Playstation 4 и Xbox One сейчас в хорошем состоянии. Думаем, что пришло время переключить свое внимание на другие вещи, начав движение дальше.

Отметим, что тесты версии 1.6 Cyberpunk 2077 показывают, что у игры все еще есть серьезные проблемы на Xbox One, где игра стабильно не работает даже в 30 FPS.

Несмотря на официальное заявление о прекращении развития Cyberpunk 2077, студия в своем заявлении сказала, что продолжит «оказывать техническую поддержку» игрокам на старых консолях.