Центробанк расширил тарифный коридор для расчета стоимости ОСАГО
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Центробанк расширил тарифный коридор для расчета стоимости ОСАГО

Центробанк расширил тарифный коридор для расчета стоимости ОСАГО

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО. Теперь для ее определения будет использоваться новый тарифный коридор — увеличенный на 26 процентов «вверх» и «вниз». Соответствующее решение принял Центробанк.

В соответствии с новым тарифным коридором стоимость полиса ОСАГО для ряда автомобилистов может снизиться. В частности, речь идет о водителях с большим стажем, а также о «безаварийщиках» — тех, по чьей вине не случилось ни одного ДТП.

Депутаты Государственной думы, впрочем, отметили, что а существенное снижение выплат рассчитывать не стоит.

«Сейчас, на мой взгляд, имеется целесообразность в расширении категорий водителей, которым положены скидки на оплату ОСАГО, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» депутат Николай Новичков. - Можно ввести преференции автомобилистам, оставляющим меньше углеродного следа, например — вообще в целом людям, создающим меньше проблем на дорогах. Я думаю, мы, как депутатский корпус, в этом направлении тоже поработаем и, возможно, в будущем выступим с соответствующей инициативой». 

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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