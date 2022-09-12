Chainalysis помогла арестовать украденную при взломе Ronin криптовалюту на $30 млн
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Chainalysis помогла арестовать украденную при взломе Ronin криптовалюту на $30 млн

Chainalysis помогла арестовать украденную при взломе Ronin криптовалюту на $30 млн


Правоохранители при содействии аналитической блокчейн-компании Chainalysis арестовали украденную в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin криптовалюту на сумму более $30 млн.



Атака северокорейских хакеров из Lazarus Group на задействованную в игре Axie Infinity сеть стала одной из крупнейших в индустрии. Злоумышленники получили доступ к пяти из девяти ключей валидаторов. Они использовали большинство для одобрения двух транзакций вывода: 173 600 ETH и 25,5 млн USDC. Стоимость украденных активов на тот момент составила $625 млн.


После взлома хакеры начали процесс отмывания средств, в котором задействовали более 12 000 различных криптоадресов, отметили в Chainalysis.


Исследователи определили типичную схему легализации криптоактивов, используемую северокорейской группировкой. По их словам она состояла из пяти этапов:


  • украденный эфир отправлялся на промежуточные кошельки;
  • монеты партиями пропускались через сервис микширования Tornado Cash;
  • актив обменивался на биткоин;
  • цифровое золото отправлялось в криптовалютный миксер;
  • на последней фазе биткоин депонировался на торговые платформы для обналичивания.

Согласно Chainalysis, хакеры воспроизвели этот процесс с большей частью украденных средств.


Данные: Chainalysis.

В начале августа Минфин США ввел санкций против Tornado Cash за отмывание криптовалюты, в том числе связанной с Lazarus Group на сумму свыше $455 млн. С этого момента группировка стала использовать вместо Ethereum-миксера сервисы DeFi для переходов между блокчейнами и различными видами криптовалют за одну транзакцию. 


В качестве примера исследователи привели одну из подобных операций с украденными средствами. В ее ходе хакеры отправили ETH из блокчейна Ethereum через мост в BNB Chain, обменяли на USDD и перевели стейблкоины в сеть BitTorrent.


Данные: Chainalysis.

Исследователи отметили, что отслеживанию украденных активов во многом способствовала присущая криптовалютам прозрачность. Арест суммы более чем на $30 млн стал результатом сотрудничества команды Chainalysis с правоохранителями и координации действий с торговыми площадками, куда средства поступили для обналичивания. 


По данным компании, это первый случай конфискации связанной с Lazarus Group криптовалюты. 


Большая часть похищенных у Ronin активов остается на контролируемых злоумышленниками кошельках, подчеркнули эксперты.


Напомним, исследователь ₿liteZero из SlowMist также пришел к выводу, что взломщики сайдчейна перевели значительную часть криптовалюты в биткоин, используя инструменты конфиденциальности транзакций.

# Экономика chainalysis, lazarus, ronin, взломы, новости
По материалам: ForkLog

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