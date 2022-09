Chainalysis помогла арестовать украденную при взломе Ronin криптовалюту на $30 млн

Правоохранители при содействии аналитической блокчейн-компании Chainalysis арестовали украденную в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin криптовалюту на сумму более $30 млн.

15/ This seizure represents a huge milestone: The first time ever that cryptocurrency stolen by a North Korean hacking group has been recovered. Check out our latest blog for the full story. https://t.co/lpbFUlXNJt