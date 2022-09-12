Чеченец из Норвегии погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета у границы с Украиной

Вадим Карасев

В Ростовской области приехавший из Норвегии чеченец погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета

В Ростовской области вертолет задел опору линии электропередачи (ЛЭП), снес с нее деталь, которая отлетела в лобовое стекло легкового автомобиля и убила уроженца Чеченской Республики, приехавшего из Норвегии. О случившемся сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, пилот вертолета в районе Красносулинского шоссе на границе с Украиной сделал неудачный маневр. После столкновения с опоры ЛЭП слетело устройство для подвешивания и изоляции проводов.

Сначала оно угодило в фуру, а после отлетело в лобовое стекло проезжающего Volkswagen. За рулем иномарки в тот момент находился 65-летний чеченец. Мужчина погиб на месте, уточняется, что у него было двойное гражданство: норвежское и российское.

Пилот вертолета, по утверждениям Baza, не заметил случившегося и полетел. Официальных комментариев от властей российского региона по ситуации не поступало.

Ранее в Минобороны России сообщали, что на аэродроме в Саратовской области при заходе на посадку сблизились два вертолета, один из них совершил жесткую посадку.