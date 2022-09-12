Чего больше всего стоит опасаться Рыбам

Вадим Карасев

Рыбы — люди весьма неосмотрительные и беспечные, поэтому астрологи решили поведать им о том, чего нужно остерегать в этой жизни больше всего. Осторожность в вопросах и ситуациях, описанных далее, гарантирует Рыбам успех.

Рыбы — это люди, у которых есть много уязвимых точек, но они с легкостью могут быть нивелированы. Для этого нужно просто избегать того, о чем пойдет речь в этой статье. Недаром астрологи говорят, что счастливые Рыбы — осторожные Рыбы.

Полное бездействие

Рыбам нельзя пускать на самотек дела. Да, они удачливы, но это не значит, что нужно полностью забывать про осторожность. Когда Рыбы начинают уповать на волю случая, с ними начинают происходить какие-то странные вещи. Стабильность превращается в непредсказуемость. Это выбивает их из колеи и приносит массу проблем во всех сферах жизни. Если Рыбы становятся зрителями, то представление жизни проходит без их участия. Важно смотреть на происходящее со сцены, поскольку только так можно остаться в числе победителей.

Потакание вредным привычкам

Рыбы очень быстро утопают во вредных привычках. Чтобы этого не случалось, им необходимо бороться с ними. Методика «просто взять и отказаться» с ними не сработает. Нужно действовать иначе, занимая время чем-то полезным. Например, если есть много свободного времени, можно записаться на курсы, либо начать ходить в спортзал. Желание проводить вечера в деструктивной компании с горячительными напитками и токсичными людьми отпадет само собой. Рыбы — это те, кому нужно всегда пребывать в поисках тех занятий, которые будут полезными.

Общение с токсичными людьми

Рыбы — это люди, которым легко внушить что-то неправильное, заставить поверить в ложный факт, подтолкнуть к плохому поступку. Никому не рекомендуется общаться с неприятными личностями, но Рыбам это запрещено делать даже поверхностно. Результатом такого общения может быть появление барьеров и вирусов в сознании Рыб. Это очень опасно, так как это может спровоцировать черную полосу, либо полностью дезориентировать представителей данного Знака, лишить их уверенности на очень долгий срок.

Неумение прощать

Если человек просит у Рыб прощения, значит он очень дорожит дружбой с представителем данного Знака Зодиака. Согласно наблюдениям, люди достаточно редко настолько сильно хотят сохранить отношения с Рыбами. Проблема в том, что представители данного Знака часто являются эгоистами, поэтому многие не пытаются попросить у них прощения за свои ошибки. Если же это происходит, то Рыбам нужно помнить, что такой человек действительно ценит их, уважает и любит. Неумение прощать людей и нежелание давать второй шанс может привести к болезненному одиночеству.

Бардак в доме и на рабочем месте

Рыбы — люди с креативным складом ума. Они мыслят нестандартно, поэтому для них очень важно, чтобы место, в котором они живут или работают, было максимально чистым. Это стабилизирует потоки энергии Ци, что в свою очередь приводит к появлению вдохновения и желания работать, творить, созидать. Если на рабочем месте или в доме царит полный хаос, Рыбы ощущают недостаток мотивации, причем в гораздо больше степени, чем другие люди.